Interceptado cerca de Cáceres con 2.200 camisetas falsas que ofrecía a viajeros en una gasolinera

La Guardia Civil ha intervenido cerca de 2.200 camisetas falsificadas, valoradas en el mercado en más de 320.000 euros, durante una actuación realizada en un área de servicio próxima a Cáceres. Los agentes han instruido diligencias contra un hombre de 47 años como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.

La intervención tuvo lugar durante la madrugada del pasado 22 de julio. Los agentes habían establecido un dispositivo de vigilancia en una estación de servicio cercana a la capital cacereña debido a la elevada afluencia de turistas y viajeros durante las vacaciones de verano.

Camisetas de marcas conocidas

En el transcurso del control, sorprendieron a un hombre que ofrecía camisetas de marcas conocidas a los viandantes y a los ocupantes de los vehículos que se encontraban en el área de servicio.

La Guardia Civil interviene cerca de 2200 camisetas falsificadas. / Guardia Civil

Al percatarse de la presencia de la Guardia Civil, el individuo trató de ocultarse entre las personas que había en la zona, aunque finalmente fue localizado e identificado. Los agentes le solicitaron las facturas de compra de las prendas para comprobar su procedencia, pero el hombre aseguró que no disponía de ellas y no pudo acreditar su origen legal. Posteriormente, según la Guardia Civil, reconoció que se trataba de productos falsificados.

Más de medio centenar de vehículos

El investigado tampoco quiso indicar inicialmente en qué vehículo había llegado hasta la estación de servicio. Los agentes tuvieron que realizar distintas comprobaciones para localizarlo, debido a que en las bases de datos oficiales aparecen más de medio centenar de vehículos registrados a su nombre.

Finalmente, encontraron una furgoneta de su propiedad estacionada en el recinto. En su interior había 23 sacas con numerosas camisetas, la mayoría correspondientes a equipos de fútbol, conocidas marcas comerciales y diseñadores de prestigio.

320.000 euros

Las prendas fueron trasladadas al puesto de la Guardia Civil de Valdefuentes, donde se realizó el recuento oficial. En total, los agentes contabilizaron cerca de 2.200 camisetas falsificadas cuyo valor de mercado superaría los 320.000 euros.

Por estos hechos, el hombre ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial. La Guardia Civil recuerda que la venta de artículos falsificados perjudica a las empresas titulares de las marcas, fomenta la economía sumergida y no garantiza que los productos cumplan los controles de calidad y seguridad establecidos.