Denuncian el desmontaje de la Vía de la Plata para construir la Ronda Sur de Cáceres y la Junta responde: "Era inviable modificar el trazado"

Denuncian el supuesto desmontaje de un tramo de la calzada romana de la Vía de la Plata durante la construcción de la Ronda Sur de Cáceres. Su autor sostiene que los restos podían haberse conservado mediante una solución constructiva distinta, mientras que la Junta de Extremadura defiende que modificar el trazado de la nueva carretera era "totalmente inviable".

La controversia ha surgido coincidiendo con la apertura de la carretera, una infraestructura considerada prioritaria por el Ejecutivo autonómico. En el lugar en el que la nueva carretera intercepta el recorrido histórico de la Vía de la Plata se ha instalado una pasarela para garantizar la continuidad del itinerario sobre los nuevos viales.

Galería | La Ronda Sur de Cáceres, lista para su apertura /

La denuncia, firmada por Josué Solís Trejo, afirma que se ha producido el "desmantelamiento de un tramo de calzada romana" que quedó atravesado por el trazado de la ronda. El escrito considera que ambas infraestructuras podían haber coexistido a diferentes alturas, manteniendo los restos soterrados o mediante una solución que permitiera superponer los dos recorridos sin eliminar la calzada antigua.

El autor acompaña sus argumentos con una imagen aérea del lugar en la que puede apreciarse el recorrido de la antigua vía entre los terrenos ocupados por la nueva infraestructura. A su juicio, "la conservación del bien patrimonial era posible y debía haberse antepuesto a la solución finalmente ejecutada".

El precedente de Cáceres el Viejo

El documento compara lo sucedido en la Ronda Sur con la actuación desarrollada hace aproximadamente un cuarto de siglo durante la ampliación de la carretera de Monroy. Aquel proyecto atravesaba inicialmente el campamento romano de Cáceres el Viejo, pero fue modificado cuando las obras ya estaban adjudicadas y comenzadas para dejar intacto el yacimiento.

Galería | Así está quedando la pasarela de la Ronda Sur de Cáceres /

El recinto arqueológico fue adquirido posteriormente y convertido en un centro de interpretación, además de consolidarse como un espacio de referencia para la investigación sobre la presencia romana en Cáceres. La denuncia considera que "ese precedente demuestra que un cambio en una obra pública es posible cuando existe voluntad de conservar los restos encontrados".

Alcance de las actuaciones arqueológicas

El escrito también cuestiona el alcance de las actuaciones arqueológicas efectuadas durante la construcción de la Ronda Sur. Su autor defiende que parte del presupuesto de la obra y de los fondos destinados a patrimonio podrían haberse empleado para delimitar el recorrido de la calzada romana desde la N-630 hasta la carretera de Miajadas o ronda de San Francisco.

Esta delimitación, sostiene, permitiría garantizar la protección, conservación y futura recuperación de la Vía de la Plata como un recurso patrimonial para la ciudad. También reclama un plan permanente de investigación científica que conecte este trazado con otros hallazgos realizados en la ronda de San Francisco y con proyectos relacionados con los Primeros Pobladores, Cáceres el Viejo y las murallas de la Ciudad Monumental.

La respuesta de Cultura

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha contado a este diario que la actuación "ha contado con las autorizaciones preceptivas de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental", competente en esta materia. "La solución finalmente adoptada responde a criterios técnicos, al haberse considerado totalmente inviable una modificación del trazado", señala la respuesta de la Administración autonómica.

Fotogalería | Así será la nueva pasarela peatonal de la Ronda Sureste /

Cultura sostiene además que durante la ejecución de la obra se ha actuado "con el máximo rigor" y que se ha procurado "minimizar al máximo la afección a los restos de la Vía de la Plata". La Junta defiende que la solución ejecutada ha buscado compatibilizar la protección del patrimonio arqueológico con la continuidad de una infraestructura que considera prioritaria tanto para Cáceres como para el conjunto de Extremadura.