La Mari de Chambao celebra sus 25 años en la música en un municipio de Cáceres junto a Alejandro Sanz: "Estoy en un momento muy especial"

La Mari de Chambao cumple 25 años en la industria musical y lo celebra sobre los escenarios con una parada en Miajadas (Cáceres) el próximo 1 de agosto. Durante este cuarto de siglo, sus canciones han acompañado a miles de seguidores y se han convertido en parte de la memoria musical de toda una generación. Antes de su concierto, la artista conversa sobre su trayectoria, la evolución de Chambao y el momento en el que se encuentra después de 25 años de carrera.

Un disco con 25 canciones para celebrar la historia de Chambao

"Estoy justo en un momento muy especial, presentando el disco del 25 aniversario. Este año estamos de celebración, cumpliendo nuestras bodas de plata, y llegamos a Miajadas con muchísimas ganas de compartirlo con el público, de que la gente pueda escuchar, cantar y disfrutar de estas canciones que forman parte de la historia de Chambao. El disco salió en marzo y está compuesto por 25 canciones: una de ellas es inédita y las otras 24 son temas que he seleccionado de la discografía de Chambao, aquellos que considero más emblemáticos y que han acompañado al grupo durante estos años. A cada una de esas canciones le he asociado una colaboración muy especial con artistas a los que quiero y admiro mucho, como Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Estopa, Pablo Alborán o Rozalén, entre muchos otros que han querido sumarse a esta celebración. Estoy muy feliz porque son compañeros con los que tengo una relación muy bonita, y poder compartir este aniversario con ellos es un regalo. Ahora queremos llevar esa celebración al directo. Aunque cada uno continúa con sus propios proyectos, sus voces siguen presentes en algunas de estas canciones y forman parte del espectáculo que hemos preparado, también a través de los vídeos que acompañan al concierto", explica.

Cuando las canciones forman parte de la vida de la gente

Asimismo, La Mari reconoce que está viviendo un momento especialmente emotivo, ya que alcanzar los 25 años de trayectoria en la música supone para ella un motivo de celebración y un logro que refleja el camino recorrido junto a Chambao. "A día de hoy me siento mucho más conectada con el público. A veces tengo la sensación de que ya nos conocemos de antes, aunque realmente no sea así. Después de tantos años de conciertos, hay momentos en los que vuelvo a encontrar caras conocidas y eso genera una sensación muy especial. Además, muchas personas se acercan para contarme dónde han escuchado mis canciones: de camino a la playa, en una celebración, en momentos importantes de sus vidas… y para mí es precioso saber que mi música ha podido acompañarles. Formar parte de la historia personal de tantas personas es algo muy bonito. Es verdad que muchos han crecido con mis canciones, pero yo también he crecido junto a ellos. Cuando empecé en la música era muy joven, y hemos ido recorriendo este camino juntos. Es una relación muy entrañable, una conexión que se ha construido con el paso de los años y que sigo valorando muchísimo", afirma emocionada.

El proceso creativo: jugar sin límites

Por otro lado, explica que el proceso de composición está estrechamente ligado a las propias inquietudes, experiencias y vivencias personales. En su opinión, todo aquello que forma parte del recorrido de un artista acaba influyendo a la hora de escribir nuevas canciones y de encontrar la combinación de sonidos que define cada creación. "La composición tiene mucho que ver con jugar, con no ponerse límites ni encorsetarse. Creo que la música y el arte, en general, necesitan de una mente y un corazón abiertos, dispuestos a experimentar y dejarse llevar. Cuando compongo intento conectar con esa energía, aunque no todos los días uno se levanta con el mismo estado de ánimo o la misma inspiración. Por eso, para mí es importante encontrar ese momento en el que puedo crear desde la libertad, la curiosidad y las ganas de explorar nuevos caminos", señala.

Con la mirada puesta en el futuro, La Mari no descarta comenzar una nueva etapa creativa tras esta gira de aniversario. Su deseo es volver a componer y dar forma a un nuevo álbum que podría llegar en 2028, pero, sobre todo, continuar explorando, aprendiendo y dejándose llevar por la curiosidad artística que ha marcado su camino durante estos 25 años de música.