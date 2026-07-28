La romería LGTBI celebra su segunda edición en Pasarón de la Vera (Cáceres) para visibilizar la diversidad en los pueblos

Este año, Pasarón de la Vera (Cáceres) acogerá la segunda edición de Bellota Queer, una romería LGTBI que se celebrará el próximo 19 de septiembre con el objetivo de reivindicar y celebrar la diversidad en el entorno rural. La iniciativa cultural está organizada por la Diputación de Cáceres, la Fundación Triángulo y el Ayuntamiento de Pasarón de la Vera.

Javier Prieto Calle, diputado delegado de Asistencia a Entidades Locales y Formación de la Diputación de Cáceres, ha destacado que esta iniciativa busca poner en valor la diversidad, la visibilización, el respeto y los derechos humanos en el entorno rural, unos principios que, según ha señalado, "están siendo cuestionados y denostados en los últimos tiempos por determinados partidos políticos que gobiernan".

Visibilizar desde la tradición

Además, ha puesto en valor el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Pasarón de la Vera. "Que un alcalde abiertamente gay se casara en un entorno rural y lo hiciera, además, siguiendo las tradiciones de su pueblo me parece un ejemplo muy significativo. Recuerdo cómo, con motivo de su boda, se repartieron perrunillas entre todos los vecinos con total normalidad, como se hace en cualquier otra celebración. Ese gesto, que puede parecer sencillo, demuestra que la verdadera visibilización pasa por la normalización. Es así como se reconocen y se hacen efectivos los derechos, tanto en los pueblos pequeños como en las grandes ciudades".

Reivindicar los derechos desde los pueblos

Por su parte, la presidenta de Fundación Triángulo Extremadura, Silvia Tostado, ha asegurado que es "un honor" presentar la segunda edición de 'Bellota Queer' y ha expresado la satisfacción de la entidad por poder impulsar nuevamente una iniciativa que promueve la diversidad y la visibilidad del colectivo LGTBI en el medio rural.

Junto al micrófono, Silvia Tostado, presidenta de Fundación Triángulo Extremadura. / Esteban Valero Vizcano

"Bellota Queer no pretende ser más que una romería y un espacio de encuentro abierto a todo el mundo. No está dirigida únicamente a las personas LGTBI, sino también a toda la ciudadanía de la provincia de Cáceres, de Extremadura y a cualquier persona que quiera acompañarnos. Lo que queremos es encontrarnos y celebrar la diversidad a nuestra manera, desde nuestra identidad y nuestras tradiciones extremeñas. Extremadura es una de las comunidades autónomas con una trayectoria más amplia en la defensa de los derechos LGTBI y, desde hace tiempo, venimos reclamando a las administraciones públicas que pongan en valor nuestra forma de hacer las cosas y el camino que hemos recorrido para conquistar esos derechos. Nuestra manera de celebrarlo pasa por llevar esa reivindicación a los pueblos, porque la diversidad también se vive en el medio rural. Tenemos que seguir denunciando la LGTBIfobia allí donde exista, pero también es importante poner en valor cómo se vive la diversidad en nuestros pueblos. Son historias, grandes y pequeñas, que explican el camino recorrido y nos han permitido llegar hasta donde estamos hoy", explica Tostado.

Programación cultural y compromiso con el medio rural

La presidenta ha avanzado que, al igual que en la primera edición, la romería contará con la participación de asociaciones locales, que podrán contribuir a la programación con propuestas culturales de todo tipo, desde actuaciones de folclore hasta otras iniciativas artísticas. El evento también dispondrá de espacios dedicados a la gastronomía, el baile y los conciertos. Ha anunciado, además, que en los próximos días la organización dará a conocer el programa y los participantes de esta segunda edición a través de las redes sociales de Fundación Triángulo y de los perfiles oficiales de 'Bellota Queer'.

Por último, ha querido lanzar dos mensajes. El primero, dirigido a las personas del colectivo LGTBI, ha sido una invitación a no abandonar sus pueblos por su orientación sexual o identidad de género. El segundo, un llamamiento a reivindicar que los municipios extremeños pueden ser espacios de acogida y diversidad, favoreciendo que quienes un día se marcharon puedan regresar para celebrar con orgullo quiénes son y cómo son.

Un municipio comprometido con la inclusión

El alcalde de Pasarón de la Vera, Samuel Martín, ha destacado que no dudó en aceptar la propuesta para acoger la segunda edición de 'Bellota Queer' y ha señalado que supone "un honor" para el municipio abrirse a la diversidad y al respeto desde el ámbito rural. En este sentido, ha defendido que hay que dejar atrás la idea de que las personas tienen que marcharse para poder vivir libremente su identidad. "Las poblaciones rurales están hechas para poder vivir en ellas y ser respetados", ha afirmado, reivindicando el papel de los municipios pequeños como espacios de convivencia e inclusión.