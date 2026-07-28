El último trimestre de 2027: la fecha para completar el anillo de circunvalaciones de Cáceres

La Ronda Sureste de Cáceres no estará completamente finalizada hasta el último trimestre de 2027. Así lo confirmó este lunes el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, durante la inauguración del nuevo tramo de la vía, la Ronda Sur, donde aseguró que todavía "queda camino por recorrer" para completar una de las infraestructuras más importantes para la movilidad de la capital cacereña.

La previsión, según explicó el consejero, es que las obras que permanecen en ejecución concluyan durante los últimos meses del próximo año, momento en el que la ronda quedará definitivamente conectada con la N-523, la carretera que une Cáceres con Badajoz.

"Hoy damos un paso fundamental para culminar una infraestructura estratégica para el desarrollo de Cáceres", señaló Ramírez, quien recordó que el objetivo final es disponer de una ciudad "mejor conectada" mediante una vía que facilite los desplazamientos entre barrios y reduzca el tráfico de paso por el casco urbano.

El último tramo para cerrar el anillo

Con la apertura al tráfico del tramo inaugurado este lunes, la Ronda Sureste ha dado un importante salto, pero todavía queda pendiente el último sector para cerrar completamente el anillo de circunvalación del sur de la ciudad.

Hasta ahora, la ronda permitía conectar la carretera de Trujillo (N-521) y la avenida de la Universidad con la EX-206, en las inmediaciones de Charca Musia. Ese primer tramo, inaugurado en 2021 tras tres años de obras, supuso una inversión superior a los 22 millones de euros y dotó a la ciudad de 3,8 kilómetros de calzadas separadas, glorietas, carril bici y paseo peatonal.

Fotogalería | Las imágenes del acto inaugural del tramo II de la Ronda Sureste de Cáceres /

El objetivo del proyecto era prolongar esa infraestructura hacia el oeste hasta alcanzar la N-523, creando una conexión directa entre las principales vías de acceso a Cáceres sin necesidad de atravesar el centro urbano.

Para ello, la actuación se dividió en dos fases. La primera, ya abierta al tráfico, enlaza la glorieta de la carretera de Miajadas (EX-206) con el recinto ferial. La segunda, actualmente en ejecución, prolongará la ronda desde el recinto ferial hasta la carretera de Badajoz, junto a Aldea Moret.

Cuando ambos sectores estén finalizados, Cáceres dispondrá de un corredor continuo que enlazará la A-58, la N-521, la EX-206, la N-630 y la N-523, permitiendo redistribuir buena parte del tráfico que actualmente cruza el interior de la ciudad.

Una inversión cercana a los 19 millones

Las dos actuaciones suponen una inversión conjunta cercana a los 19 millones de euros, según destacó la Junta durante el acto inaugural. El consejero defendió que se trata de una inversión "estratégica" para el presente y el futuro de la ciudad.

"No solamente inauguramos una carretera; inauguramos una nueva oportunidad para Cáceres", afirmó Ramírez, quien insistió en que las infraestructuras "conectan personas, acercan servicios, generan actividad económica y crean las condiciones necesarias para que una ciudad pueda crecer".

Pablo Parra

La Ronda Sureste permitirá mejorar la comunicación entre Nuevo Cáceres, Casa Plata, el recinto ferial y los accesos del sur mediante un recorrido "más rápido, más seguro y más eficiente".

La Vía de la Plata

Uno de los principales contratiempos durante la ejecución de las obras llegó con el hallazgo de restos de la antigua Vía de la Plata romana. El descubrimiento arqueológico obligó a modificar el proyecto inicial, que contemplaba la construcción de una glorieta en ese punto.

Finalmente, la solución adoptada consistió en sustituir esa glorieta por una doble intersección en T para reducir la afección sobre los restos y preservar el trazado histórico. Además, se proyectó una pasarela metálica de 165 metros de longitud que permitirá mantener el recorrido utilizado desde época romana por peregrinos, senderistas y ciclistas.

Restos de la Vía de la Plata. / Pablo Parra

La estructura, formada por siete vanos, se integrará en un entorno ajardinado y permitirá compatibilizar la nueva infraestructura viaria con la conservación del patrimonio arqueológico.

Una vía para descongestionar la ciudad

Una vez completada, la Ronda Sureste se convertirá en uno de los principales ejes de comunicación de Cáceres. Su función será doble: conectar entre sí las grandes carreteras de acceso a la ciudad y ofrecer una alternativa a los desplazamientos internos entre barrios, evitando que miles de vehículos tengan que atravesar diariamente el centro urbano.

Si se cumplen los plazos anunciados por el Ejecutivo autonómico, el último tramo quedará concluido durante el último trimestre de 2027, poniendo fin a una actuación que lleva años transformando la movilidad de la capital cacereña y completando definitivamente el anillo viario del sur de la ciudad.