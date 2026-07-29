Andrea Noir, la actriz de 23 años que sueña con dar el salto al cine mientras trabaja en el sector turístico de Cáceres: "Es la realidad de muchísima gente"

Andrea Moreno, conocida artísticamente como Andrea Noir, tuvo claro desde muy pequeña que su lugar estaba sobre un escenario. Con apenas seis años comenzó a hacer teatro en el colegio y descubrió una atracción casi inevitable por la interpretación. Actuar, cantar, disfrazarse y convertirse en otros personajes era mucho más que un juego. Una pasión que fue creciendo con ella y que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en su vocación.

Esa inquietud la acompañó durante toda su etapa escolar. En Bachillerato decidió crear, junto a varios compañeros, su propia compañía de teatro, con la que llevó a escena una obra que recibió un reconocimiento. Aquella experiencia reforzó su deseo de seguir formándose y dedicando su vida a la interpretación.

El teatro, siempre presente

Aunque inició los estudios de Turismo en Cáceres, nunca dejó de lado el teatro. Al mismo tiempo comenzó su formación en la Escuela de Arte Dramático Maltravieso, un espacio que considera clave en su desarrollo como actriz. Su aprendizaje, sin embargo, no se limitó a las aulas. Andrea ha construido su carrera a través de una formación constante e independiente, complementándola con clases particulares de doblaje junto a la profesora Concha Luna, formación en canto y otros cursos impartidos por profesionales de Cáceres. Un recorrido marcado por la curiosidad, la disciplina y el deseo permanente de seguir creciendo como intérprete.

"Vengo de una familia muy humilde y, cuando con 17 años tuve que elegir qué estudiar, sabía que no podía permitirme lanzarme de lleno a una carrera artística. Hay familias que pueden sostener ese sueño si las cosas no salen bien, pero en mi caso no era una opción. Desde que terminé la carrera de Turismo no he dejado de trabajar y compagino mi empleo con mi formación como actriz y cantante y con los proyectos que van surgiendo. Es duro equilibrarlo todo, pero también es la realidad de muchísima gente que lucha cada día por abrirse camino en el mundo artístico", destaca Noir.

Un futuro sobre las tablas

En cuanto a sus proyectos más recientes, continúa sumando experiencias sobre los escenarios. Junto a su grupo de teatro de la Escuela Maltravieso participó en la representación de El sueño de una noche de verano dentro del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Actualmente coordina el teatro de calle y el teatro infantil del Festival Medieval de Alburquerque y también forma parte del teatro de calle de El Tesoro de Aliseda. Además, recientemente actuó en el Parque del Príncipe de la mano de Versarte, una muestra más de una trayectoria que sigue creciendo.

Mirando al futuro, Noir tiene claro cuáles son sus grandes metas. Sueña con participar algún día en una película y continuar desarrollando su faceta como cantante hasta poder dedicarse cada vez más a ella. Por encima de todo, asegura que nunca quiere dejar de aprender y formarse. "Es una profesión que te transforma como persona", afirma, convencida de que la interpretación es un camino de crecimiento constante tanto dentro como fuera del escenario.