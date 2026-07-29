Cáceres tendrá cuatro alcaldes distintos durante el mes de agosto

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres, ha dejado organizada sus relevos al frente del ayuntamiento durante sus vacaciones estivales. El regidor se ausentará de la ciudad entre el 6 y el 26 de agosto y sus funciones serán asumidas sucesivamente por tres de los tenientes de alcalde del consistorio.

Tres tenientes de alcalde al frente

El primer relevo corresponderá a Emilio Borrega, primer teniente de alcalde, que ejercerá las funciones y competencias de la Alcaldía entre los días 6 y 9 de agosto.

A partir del 10 de agosto tomará el relevo el segundo teniente de alcalde, Pedro Muriel, que estará al frente del ayuntamiento hasta el día 16. Finalmente, entre el 17 y el 26 de agosto, las responsabilidades recaerán en el cuarto teniente de alcalde, Víctor Manuel Bazo Machacón.

Procedimiento habitual

La distribución de funciones figura en una resolución de Alcaldía dictada el pasado 21 de julio y publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. El acuerdo establece las fechas concretas durante las que cada uno de los tres concejales asumirá temporalmente las competencias de la Alcaldía-Presidencia.

Se trata del procedimiento administrativo habitual cuando el alcalde se ausenta de la localidad, especialmente durante el periodo estival, y permite garantizar la continuidad de la actividad municipal y la adopción de decisiones durante esos días.