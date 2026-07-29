Cáceres da vía libre a las expropiaciones para conseguir suelo industrial y ampliar el polígono de Capellanías

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado un nuevo paso para desbloquear la ampliación del polígono industrial de Capellanías. El consistorio ha aprobado definitivamente la delimitación de las dos unidades de actuación en las que se dividirá el ámbito situado al norte del actual recinto empresarial: Capellanías II y Montebola.

La resolución, fechada el pasado 21 de julio y publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, permite al Ayuntamiento iniciar el procedimiento de expropiación de los terrenos que todavía no son de titularidad municipal.

Capellanías II

El grueso de la actuación corresponde a Capellanías II, una superficie de 534.493 metros cuadrados situada entre el actual polígono, la línea ferroviaria y la carretera N-630. Se trata de suelo urbanizable destinado a uso industrial que será desarrollado directamente por la Administración mediante el sistema de expropiación.

Galería | Situación actual de Capellanías en Cáceres /

El Ayuntamiento posee ya cerca del 75% de los terrenos. Otra pequeña parte será adquirida mediante compra directa, mientras que aproximadamente una quinta parte deberá obtenerse por expropiación debido a la falta de acuerdo con sus propietarios o a la existencia de fincas compartidas por varios titulares.

Aprobación definitiva

La aprobación definitiva de la unidad de actuación declara necesaria la ocupación de esos suelos y habilita formalmente al consistorio para abrir los expedientes expropiatorios. El objetivo municipal es completar la propiedad pública del ámbito y facilitar su transformación en suelo industrial disponible para la implantación de nuevas empresas.

Cabe recordar que una reciente comisión de Economía dio el visto bueno a un expediente de modificación de créditos en el que se incluía la cuantía de 1.584.531,58 euros para proceder a estas expropiaciones, aunque todavía deberá ser ratificado en el pleno.

Más de 540.000 euros invertidos

El expediente señala que Extremadura Avante ya ha destinado 540.851,33 euros a los trabajos preparatorios. Entre ellos figuran el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico, un análisis de tráfico, la licitación del proyecto de urbanización y de la dirección facultativa y un estudio para rehabilitar una edificación de uso terciario existente en el ámbito.

Capellanías sigue dando pasos en su proceso de expansión industrial en Cáceres / Carlos Gil

La documentación justifica la actuación por la falta de suelo industrial listo para ser ocupado en Cáceres, una situación que, según sostiene el ayuntamiento, limita el desarrollo económico de la ciudad y dificulta la llegada de proyectos empresariales.

Junto a Capellanías II se ha delimitado una segunda unidad denominada Montebola. Tiene 13.759 metros cuadrados y comprende suelos próximos a la N-630 en los que ya existen actividades económicas. En este caso, la gestión será indirecta mediante el sistema de compensación y tendrá como finalidad completar la ordenación, mejorar los servicios urbanos —especialmente el saneamiento— y formalizar las cesiones pendientes.

Las obras todavía no pueden comenzar

La aprobación publicada en el BOP no supone, sin embargo, que las máquinas puedan entrar inmediatamente en los terrenos. La ejecución depende de que culmine la modificación puntual número 61 del Plan General Municipal, aprobada inicialmente por el pleno en mayo de 2025.

Ese cambio urbanístico sigue pendiente de un informe vinculante favorable del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la conexión del futuro sector industrial con la carretera N-630. Una vez superado ese trámite deberán aprobarse también el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación.

Ampliación

La ampliación ocupará el espacio situado inmediatamente al norte de Capellanías, con la vía ferroviaria como límite oeste y la N-630 como frontera oriental. En conjunto, las dos unidades abarcan 548.252 metros cuadrados y forman parte de una misma área de reparto urbanístico.

FOTOGALERÍA | El alcalde de Cáceres anuncia inversiones en Capellanías durante la Asamblea de Apilca / Jorge Valiente

Con esta resolución, el Ayuntamiento avanza en uno de los proyectos considerados estratégicos para ampliar la oferta de suelo empresarial de Cáceres, aunque su desarrollo efectivo continuará condicionado por la tramitación urbanística y por la autorización estatal de los accesos.