Susto en la calle Obispo Jesús Domínguez de Cáceres por un tirón de bolso a plena luz del día: la víctima es una mujer con andador

Una mujer de unos 60 años y con problemas de movilidad ha sido trasladada este miércoles al hospital después de sufrir un tirón del bolso cuando caminaba por la calle Obispo Jesús Domínguez, en Cáceres. El suceso, ocurrido a primera hora de la mañana, ha causado una gran conmoción entre los vecinos de la zona, varios de los cuales presenciaron lo sucedido o acudieron a auxiliarla tras escuchar sus gritos.

El robo se produjo entre las 8.30 y las 9.00 horas, según han explicado a este diario personas del vecindario. La víctima, residente en esta misma calle, había salido a pasear y se encontraba cerca de la puerta de su domicilio cuando una persona se aproximó y le arrebató el bolso mediante un fuerte tirón.

"Tirón del bolso"

"La mujer iba paseando por la puerta de su casa cuando se ha acercado alguien y le ha dado un tirón del bolso", relatan los vecinos. Según las primeras descripciones facilitadas por los testigos, el presunto autor sería un hombre joven que vestía completamente de negro.

La fuerza del tirón habría provocado que la mujer perdiera el equilibrio y terminara cayendo al suelo. La víctima tiene dificultades para caminar y utiliza habitualmente un andador para desplazarse, una circunstancia que pudo agravar las consecuencias de la caída.

"Sonó un grito..."

"Estaba tan tranquila y, de repente, he escuchado un grito. Al momento, alguien ha dicho: 'Se ha metido entre los coches'. Yo pensaba que había visto una rata y se había asustado, pero he salido y la he visto en el suelo", explica una de las mujeres que acudió rápidamente a comprobar qué había ocurrido.

Fue entonces cuando las personas que se encontraban en la zona se acercaron para atender a la mujer mientras se avisaba a los servicios de emergencia y a la Policía Nacional.

Traslado al hospital

"Me he acercado y ha sido cuando me he enterado de lo que había ocurrido. Puede haber sufrido lesiones, aunque todavía no lo sabemos. Se la han llevado al hospital para hacerle una revisión completa", añade la misma testigo.

Como consecuencia del asalto y de la caída, el andador que utilizaba la víctima quedó inutilizado. "No es una persona muy mayor, pero siempre va ayudada por un andador. Se le ha roto y han tenido que tirarlo al contenedor", señalan.

Huida

Otros testigos que se encontraban en las inmediaciones aseguran que, tras hacerse con el bolso, el presunto asaltante escapó corriendo entre los vehículos estacionados y huyó en dirección a la avenida Virgen de Guadalupe. Por el momento, no ha trascendido qué objetos o cantidad de dinero llevaba la víctima en el interior del bolso.

Varias personas acudieron al escuchar los gritos, aunque el sospechoso consiguió abandonar rápidamente la zona. Los vecinos se mostraban todavía sorprendidos horas después por un robo cometido a plena luz del día y contra una mujer con evidentes dificultades para desplazarse.

Investigación

La Policía Nacional acudió inmediatamente a la calle Obispo Jesús Domínguez y se hizo cargo de la investigación. Los agentes realizaron las primeras gestiones en el lugar de los hechos y recabaron información sobre las características del presunto autor y la dirección que tomó durante su huida.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a este diario que el suceso se produjo durante la mañana de este miércoles, aunque por el momento no pueden facilitar más detalles debido a que la investigación continúa abierta. Los agentes siguen realizando las diligencias pertinentes para tratar de identificar y localizar al responsable del tirón.