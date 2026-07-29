Despliegue policial en Ronda del Carmen de Cáceres por una vivienda okupada

Un despliegue policial ha llamado la atención este miércoles por la tarde en la Ronda del Carmen de Cáceres, donde varias patrullas de la Policía Local se han desplazado hasta una vivienda presuntamente okupada después de recibir un aviso de los vecinos de la zona.

La intervención se ha producido alrededor de las 15.30 horas, en las proximidades del cruce de Ronda del Carmen con la calle Badajoz. Hasta el lugar han acudido, al menos, una patrulla de la Policía Local y otra de la Policía Nacional, según ha relatado a este diario un testigo que se encontraba en las inmediaciones.

Los agentes se han dirigido a una de las casas bajas situadas en este entorno después de que varios residentes alertaran de que estaban escuchando ruidos procedentes del inmueble. Fuentes policiales han confirmado a este diario que en el interior se encontraba una persona que okupaba la vivienda.

Expectación

La presencia de varios policías ha generado expectación entre quienes pasaban por la zona, aunque la intervención ha finalizado poco después sin que se produjeran incidentes. "Cuando he llegado ya se estaban marchando. Un policía local me ha dicho que no había pasado nada de gravedad", señala la misma fuente.

Por el momento, se desconoce si se trata de una okupación reciente o si la persona llevaba ya algún tiempo residiendo en el inmueble. Tampoco ha trascendido si los agentes realizaron alguna identificación o diligencia relacionada con la vivienda. La actuación policial ha concluido sin detenciones y las patrullas han abandonado la zona tras comprobar la situación.

Otro lugar similar

Las antiguas viviendas policiales de la avenida de Cervantes de Cáceres también permanecen abandonadas, parcialmente okupadas y sin una solución definitiva desde hace más de dos décadas. El complejo, formado por un pabellón de 24 pisos y dos chalés, presenta un importante deterioro, con ventanas dañadas o tapiadas, accesos abiertos, maleza y basura acumulada en el entorno.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado la presencia de okupas en parte de las edificaciones y señalan que las intervenciones en este enclave son "recurrentes" por avisos relacionados con determinados moradores. Aunque no consta ningún episodio grave reciente, vecinos del cercano barrio de Llopis Ivorra aseguran que se han producido desencuentros y situaciones incómodas, a lo que se suma la preocupación por la falta de mantenimiento y el riesgo de incendio durante el verano.

La parcela pertenece a la Mutualidad de Previsión Social de la Policía, que en 2019 anunció el derribo de los edificios para levantar nuevas viviendas. Sin embargo, siete años después, el proyecto no se ha materializado y el antiguo complejo residencial continúa degradándose, con algunas dependencias ocupadas y actuaciones policiales periódicas, pese a encontrarse en una de las principales avenidas de la ciudad.