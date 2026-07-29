Dos gigantes de acero con el sello de la Unesco recibirán a quienes lleguen a Cáceres

Cáceres reforzará la imagen de Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde dos de sus principales puertas de entrada. Las rotondas de la Universidad Laboral y El Junquillo incorporarán sendas esculturas monumentales con el emblema oficial de la Unesco, visibles para los miles de conductores que acceden cada día a la capital cacereña.

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha aprobado este miércoles la adjudicación del contrato para la fabricación y colocación de ambas piezas a la empresa Arcoiris TT Suministros S.L.U. por un importe total de 65.999,55 euros, IVA incluido. La actuación, financiada íntegramente por el organismo y con un plazo de ejecución de dos meses, se enmarca en la conmemoración del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El concejal Tirso Leal ha destacado que la ciudad monumental es "un referente internacional con sello Unesco" y ha defendido que esta efeméride supone el momento adecuado para exhibir esa distinción ante quienes llegan a Cáceres. "Con estas dos esculturas no solo embellecemos dos entradas estratégicas por las que transitan a diario miles de vehículos, sino que proyectamos una imagen de ciudad moderna y orgullosa de su legado histórico", ha señalado.

La rotonda de la Universidad Laboral, donde se instalará uno de los emblemas de la Unesco. / Ayuntamiento de Cáceres

Dos accesos estratégicos

Una de las esculturas se instalará en la rotonda de la Universidad Laboral, considerada la entrada este de Cáceres. La glorieta, situada en la N-521, tiene más de 94 metros de diámetro y constituye el acceso habitual para quienes llegan desde Madrid y Trujillo a través de la A-5. Una vez concluidos los trabajos, se resembrará la cobertura vegetal de la rotonda para recuperar el césped que pueda resultar afectado durante la ejecución de la cimentación y el montaje de la estructura.

La segunda pieza se colocará en la rotonda de El Junquillo, en la entrada suroeste. Esta glorieta, de 44 metros de diámetro, conecta la N-521 con el acceso desde la A-66 y canaliza el tráfico procedente de Salamanca, Mérida y Sevilla, además de los vehículos que llegan desde Badajoz y Portugal. Los dos monumentos quedarán así situados en puntos de especial visibilidad, antes de que los conductores alcancen el núcleo urbano.

La rotonda de El Junquillo, elegida para instalar una de las dos nuevas esculturas. / Ayuntamiento de Cáceres

Acero e iluminación nocturna

Las esculturas reproducirán de manera tridimensional el emblema oficial de la Unesco. Estarán construidas mediante un cajón de acero gris de dos milímetros de grosor y 20 centímetros de fondo. El conjunto se completará con un texto perimetral formado por letras de acero de 30 centímetros de altura.

Ambas piezas dispondrán además de iluminación nocturna. Cada una contará con dos proyectores LED de alta concentración, conectados al alumbrado público y orientados directamente hacia el monumento. El sistema se ha diseñado para garantizar su visibilidad durante la noche sin provocar deslumbramientos a los conductores ni generar contaminación lumínica en el entorno de las glorietas.

Fabricación previa

Para acortar al máximo la intervención en la vía pública, la mayor parte de los trabajos se llevará a cabo previamente en las instalaciones de la empresa adjudicataria. Las estructuras se fabricarán y prepararán en taller antes de ser trasladadas a sus emplazamientos definitivos.

De este modo, las labores en las glorietas quedarán reducidas principalmente a la ejecución de las cimentaciones y al montaje final de las piezas, lo que permitirá limitar las molestias al tráfico en dos de los accesos más transitados de Cáceres. Una vez instalados, los dos grandes emblemas pasarán a identificar las entradas este y suroeste y harán visible el sello de la Unesco antes de que los conductores alcancen el núcleo urbano.