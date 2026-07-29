Engañó a mayores con el nombre de una editorial y les robó joyas y dinero: destapada en Cáceres una estafa de 60.000 euros

La Guardia Civil de Cáceres, a través del Área de Investigación de Navalmoral de la Mata, ha detenido a un joven de 22 años acusado de estafar alrededor de 60.000 euros a antiguos clientes de uno de los principales grupos editoriales y de comunicación en lengua española.

La actuación se enmarca en la denominada operación Worldbook, cuyas diligencias han sido instruidas por los agentes de Navalmoral de la Mata y remitidas a la autoridad judicial competente. La investigación permanece abierta ante la posibilidad de que existan más personas perjudicadas.

Antiguo empleado

Según ha informado la Comandancia de Cáceres, el detenido habría aprovechado su condición de antiguo empleado de la multinacional para acceder a información de clientes y contactar con ellos utilizando el nombre de la compañía. De esta forma, habría conseguido ganarse su confianza y cometer distintos delitos.

Los investigadores le atribuyen presuntamente varios delitos de estafa, falsificación de documento mercantil, hurto, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación del estado civil y acceso ilícito a sistemas informáticos.

Ocho víctimas localizadas

Las pesquisas comenzaron a finales del pasado mes de junio, después de que una de las personas afectadas presentara una denuncia ante la Guardia Civil. La víctima relató que había entregado 2.000 euros en efectivo a quien creía que era un trabajador del grupo editorial. A cambio recibió un justificante de pago, aunque posteriormente se comprobó que el supuesto empleado había utilizado un nombre ficticio.

Ese mismo día, los agentes recibieron una segunda denuncia por hechos similares. En este caso, el investigado habría contratado una operación de financiación utilizando la identidad de la víctima sin su autorización.

Reclamaciones

Las comprobaciones efectuadas por los investigadores revelaron que la empresa estaba recibiendo numerosas reclamaciones de clientes que aseguraban haber sido engañados por el antiguo trabajador. Hasta el momento, la Guardia Civil ha identificado y localizado a ocho víctimas, en su mayoría personas de avanzada edad y especialmente vulnerables.

El joven contactaba supuestamente con ellas presentándose como empleado de la compañía para generar confianza y conseguir dinero, información personal o acceso a sus cuentas bancarias.

Joyas y acceso a la banca digital

Uno de los casos más graves afecta a un matrimonio al que el detenido habría conseguido ganarse la confianza. Según la investigación, sustrajo joyas del domicilio y accedió a la banca digital de la pareja, provocándole un perjuicio económico cercano a los 40.000 euros.

Los agentes lograron localizar posteriormente una de las joyas robadas en un establecimiento dedicado a la compraventa de oro, donde pudo ser recuperada.

Detenido

Con las pruebas recopiladas, el pasado 27 de julio fue detenido un varón de 22 años como presunto responsable de los hechos. Entre los objetos que habría sustraído se encuentran dinero, joyas y tarjetas de coordenadas utilizadas para operar mediante banca electrónica.

La compañía afectada también ha presentado una denuncia al considerar que el uso fraudulento de su nombre ha dañado su imagen, ha desprestigiado la marca y ha generado desconfianza entre sus clientes.

La Guardia Civil mantiene abierta la operación porque el número de reclamaciones recibidas por el grupo editorial hace pensar que podrían aparecer nuevas víctimas. La principal vinculación con la provincia de Cáceres reside en que la investigación ha sido asumida y desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata.