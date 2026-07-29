Malpartida de Cáceres quiere aprovechar el tirón de Los Barruecos y elimina la barrera que impedía crear más alojamientos turísticos

Malpartida de Cáceres cuenta con Los Barruecos, el Museo Vostell, una de las colonias de cigüeña blanca más singulares de Extremadura y una fiesta multitudinaria como la Pedida de la Patatera. Ahora, el municipio abre la puerta a que ese potencial turístico pueda acompañarse de una mayor oferta de alojamientos dentro del propio casco urbano.

El Diario Oficial de Extremadura publica este martes la modificación puntual del Plan General Municipal destinada a facilitar la implantación de nuevos establecimientos turísticos. El cambio permitirá que hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, albergues y casas rurales puedan instalarse en zonas residenciales en las que hasta ahora la regulación urbanística limitaba esta posibilidad.

Aprobada hace casi 3 años

La modificación fue aprobada definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura el 30 de noviembre de 2023, aunque no ha llegado al DOE hasta casi dos años y ocho meses después. El documento quedó depositado en el Registro Único de Urbanismo el pasado 6 de julio.

Plaza de los Paraguas, Malpartida de Cáceres. / AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA

El problema que trata de resolver procede del propio Plan General de Malpartida, aprobado en 2020. Su ordenanza de edificación terciaria hotelera se aplicaba específicamente a los dos establecimientos de mayor tamaño existentes entonces en el municipio: el Hotel Peña Cruz y el Hotel Los Barruecos.

Usos complementarios

Fuera de esos espacios, las casas rurales y otros alojamientos temporales podían funcionar como usos complementarios de la actividad principal, pero no sustituir plenamente al residencial. Esa ausencia del denominado "uso alternativo" dificultaba que un edificio o una vivienda pudiera destinarse íntegramente a una nueva actividad hotelera.

Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres. / Jorge Valiente

La reforma introduce ahora esa figura y la aplica a las tres tipologías residenciales principales recogidas en el planeamiento: edificación densa, edificación en hilera y edificación aislada. En términos prácticos, amplía las zonas del núcleo urbano en las que podrá estudiarse la apertura de un establecimiento, siempre que el proyecto cumpla las condiciones técnicas y obtenga las licencias correspondientes.

De hoteles convencionales a todo lo demás

La categoría hotelera comprende los hoteles convencionales, mientras que bajo la denominación de "otros alojamientos temporales" se incluyen expresamente hoteles-apartamentos, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, albergues turísticos y casas rurales. El texto no menciona de manera expresa las viviendas de uso turístico.

El cambio tampoco supone que puedan levantarse más plantas o construirse más metros cuadrados. La modificación no aumenta el aprovechamiento urbanístico, no altera el trazado de las calles, no crea nuevos sectores y no plantea crecimientos del casco urbano. Su alcance se concentra en los usos que pueden darse a los inmuebles.

Un destino con visitas durante todo el año

La medida puede ayudar a Malpartida a transformar parte de sus recursos turísticos en estancias más prolongadas. Su principal emblema es el Monumento Natural de Los Barruecos, un paisaje de grandes bolos graníticos, charcas y construcciones históricas que fue elegido Mejor Rincón de España en 2015. El espacio permite practicar senderismo, observar aves y recorrer enclaves arqueológicos, además de haber adquirido proyección exterior como escenario audiovisual.

Dentro del mismo paraje se encuentra el Museo Vostell Malpartida, creado por el artista hispanoalemán Wolf Vostell en 1976 y convertido en una referencia de las vanguardias europeas. Sus colecciones ocupan el antiguo Lavadero de Lanas, un edificio de finales del siglo XVIII declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico, y se extienden al paisaje mediante obras instaladas entre las rocas.

¡Búscate en las imágenes de la Pedida de la Patatera de Malpartida de Cáceres! / Carlos Gil

Vinculación con la cigüeña blanca

A estos recursos se suma la vinculación de Malpartida con la cigüeña blanca. El municipio es reconocido como Pueblo Europeo de la Cigüeña y organiza cada año una semana dedicada a esta especie, que en 2026 alcanzó su trigésima quinta edición. El Humedal de la Cigüeña dispone además de una colonia asentada sobre postes y de un observatorio para contemplar las aves.

El calendario festivo aporta otro de sus grandes momentos de atracción. La Pedida de la Patatera, celebrada durante el Carnaval, cuenta desde 2016 con la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.

La publicación de la reforma no implica que vayan a abrir inmediatamente nuevos negocios, pero elimina una barrera que podían encontrar sus promotores. Malpartida gana así margen para incorporar pequeños hoteles, pensiones, apartamentos, albergues o casas rurales a pocos minutos de Los Barruecos y reforzar una oferta basada en naturaleza, arte contemporáneo, gastronomía, fiestas y turismo ornitológico.