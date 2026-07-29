María Toledo lleva a Cáceres el disco que ha dedicado a su hija en una noche de flamenco solidario

Los Jardines del Museo Pedrilla de Cáceres se convierten una vez más en escenario para ofrecer a los amantes de la música una experiencia única en directo. La protagonista de la cita será María Toledo, una de las artistas más reconocidas del flamenco contemporáneo, que llegará este viernes a la capital cacereña para presentar en exclusiva su nuevo trabajo discográfico, 'María', publicado hace apenas dos semanas y dedicado a su hija.

La actuación comenzará a las 22:30 horas y mantendrá el carácter solidario que define esta programación cultural impulsada por la Diputación de Cáceres.

La cantante y pianista toledana aterriza en Cáceres en un momento especialmente significativo de su carrera. Su octavo álbum supone uno de sus proyectos más personales hasta la fecha, una colección de canciones en las que la artista deja a un lado cualquier artificio para compartir composiciones cargadas de emociones, recuerdos y experiencias personales.

Amor, maternidad, vida y sentimiento se convierten en el hilo conductor de un trabajo que verá por primera vez sobre un escenario extremeño en esta cita.

La artista que revolucionó el flamenco desde el piano

Hablar de María Toledo es hacerlo de una figura que abrió un camino inédito dentro del flamenco. Fue la primera mujer en la historia del género en cantar acompañándose al piano, una propuesta que en sus comienzos despertó sorpresa y que con el paso de los años ha terminado consolidándose como una de sus principales señas de identidad.

Su música combina el respeto por la tradición con una permanente búsqueda de nuevos sonidos. Tangos, bulerías y otros palos flamencos conviven con arreglos contemporáneos que convierten cada concierto en un espectáculo donde la fuerza interpretativa, la improvisación y la emoción tienen un papel protagonista.

Su voz quebrada, llena de matices y quejíos jondos, junto a su dominio del piano, han hecho de sus directos una experiencia reconocible para el público.

Portada del nuevo disco de María Toledo. / Cedida a El Periódico Extremadura

A lo largo de casi dos décadas de trayectoria ha publicado ocho discos: 'María Toledo' en 2009, 'Uñas Rojas' en 2012, 'Consentido' en 2015, 'Magnética' en 2016, 'Corazonada' en 2019, 'Ranchera Flamenca' en 2021, 'Vicente' en 2023, y ahora 'María', un trabajo que representa una nueva etapa artística marcada por un carácter mucho más íntimo y autobiográfico.

Una carrera avalada por premios y nominaciones

La trayectoria de la artista también ha estado respaldada por numerosos reconocimientos. Entre ellos figuran el Premio Novel del Festival Internacional del Cante de Las Minas, el Primer Premio de la Bienal de Cádiz, el Premio Especial a la Cantaora Más Larga y el Premio a los Cantes de Compás de Mairena del Alcor.

A estos galardones se suman seis nominaciones a los Latin Grammy, incluyendo candidaturas en categorías tan destacadas como Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Flamenca, un reconocimiento que la ha situado entre las voces imprescindibles del flamenco actual.

Entradas con un fin solidario

El concierto mantendrá el modelo solidario que caracteriza a Los Conciertos de Pedrilla. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma Entradium por cinco euros, a los que se añaden 0,28 euros en concepto de gastos de gestión.

Las localidades que permanezcan disponibles también podrán comprarse el mismo viernes en la taquilla del Museo Pedrilla antes del inicio del espectáculo. Toda la recaudación obtenida con la venta de entradas se destinará íntegramente a entidades sin ánimo de lucro y colectivos sociales, reforzando así el componente cultural y social del ciclo.

Un agosto con acento internacional

La actuación de María Toledo abrirá el tramo final de una programación que continuará durante todo el mes de agosto. El 7 de agosto será el turno de Toni Zenet, que llevará a Cáceres su elegante propuesta donde confluyen jazz, canción de autor y músicas del mundo.

Una semana después, el 14 de agosto, llegará La Trocamba Matanusca, formación conocida por su energética mezcla de fanfarria balcánica, swing y electrónica, mientras que el ciclo concluirá el 21 de agosto con la actuación del Septeto Naborí, referente del son tradicional cubano y encargado de poner el broche final a esta edición.

Una noche para escuchar el flamenco desde otra perspectiva

Cada verano, los Jardines de Pedrilla se convierten en un escenario donde la música encuentra un ambiente diferente, más cercano e íntimo. Este viernes, el piano y la voz de María Toledo volverán a demostrar que el flamenco sigue evolucionando sin perder sus raíces.

Un concierto que servirá para descubrir nuevas canciones, reencontrarse con una artista que ha sabido romper moldes y confirmar que, cuando tradición e innovación caminan de la mano, el resultado puede emocionar desde la primera nota hasta el último aplauso.