Naturaleza y música: dos planes imprescindibles para disfrutar de Cáceres este verano

Propuestas diversas para disfrutar en Cáceres.

El avistamiento de aves permitirá descubrir la riqueza ornitológica de Cáceres desde este 30 de julio

Cáceres ofrecerá a partir del 30 de julio de 2026 una experiencia de avistamiento de aves dirigida a quienes deseen conocer de cerca la fauna salvaje de Extremadura. La actividad, disponible hasta el 1 de enero de 2027, tendrá una duración aproximada de tres horas y comenzará a las 9.00 horas desde la calle Muñoz Chaves.

Durante la excursión, los participantes recibirán una introducción a la ornitología antes de recorrer diferentes espacios naturales en busca de algunas de las especies más representativas de la región. Entre ellas destacan águilas reales, águilas imperiales, buitres, milanos, cernícalos, aguiluchos, así como aves protegidas como la avutarda, la abubilla, el abejaruco o la cigüeña.

Buitre en Extremadura. / Jesús Martín.

El itinerario también incluye una visita al Centro de Recuperación de Fauna de Sierra de Fuentes, donde los asistentes conocerán el trabajo que se desarrolla para la conservación y recuperación de animales amenazados. La organización recuerda que la zona de avistamiento podrá modificarse en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas.

El Museo de Cáceres acogerá un concierto acústico de Mansaborá Folk

El Museo de Cáceres será el escenario del 'Concierto de Música en Acústico' de Mansaborá Folk, una cita que se celebrará el próximo 6 de agosto a las 21.00 horas. La actuación ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar del repertorio de Mansaborá Folk en formato acústico, en un entorno patrimonial como el Museo de Cáceres. La entrada será libre hasta completar el aforo, por lo que se recomienda acudir con antelación para garantizar el acceso. Con esta propuesta musical, el museo volverá a convertirse en un espacio para la cultura y la música en directo, acercando al público una nueva velada en la que el folk será el gran protagonista.