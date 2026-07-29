Nuestro pasado
La promoción turística de Cáceres comenzó en 1948 con la publicación de un folleto
La ciudad, con cerca de 46.000 habitantes, iniciaba así su concepción como destino turístico, valorizando su riqueza monumental e histórica
Cáceres ya comenzaba a interesarse por el turismo como una vía para impulsar su desarrollo y dar a conocer su patrimonio. Así quedó reflejado en mayo de 1948, cuando la Junta Provincial de Turismo, presidida por el gobernador civil de la provincia, acordó la edición de un folleto turístico dedicado a la capital cacereña.
Para llevar a cabo esta iniciativa se aprobó una partida de 1.100 pesetas, destinada a la elaboración de una guía-plano de Cáceres. El proyecto se completaría con la publicación de otro folleto promocional sobre Plasencia, dentro de una estrategia encaminada a difundir los principales atractivos de la provincia.
Los primeros pasos de una ciudad turística
Con cerca de 46.000 habitantes, la ciudad comenzaba a concebirse como un destino turístico, en un momento en el que todavía predominaba su carácter administrativo y comercial. Aquellas primeras acciones de promoción suponían un paso significativo hacia la valorización de su riqueza monumental e histórica, décadas antes de que el reconocimiento patrimonial la situara entre los grandes referentes turísticos del país.
Éxito taurino en la feria cacereña
Mientras se impulsaban estas iniciativas, la ciudad celebraba también sus tradicionales ferias. El ambiente festivo se trasladó a la plaza de toros, donde los hermanos Pepe Dominguín y Luis Miguel Dominguín cosecharon un destacado triunfo, convirtiéndose en los grandes protagonistas de una jornada que reunió a numerosos aficionados y puso el broche de oro a las celebraciones.
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