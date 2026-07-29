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Nuestro pasado

La promoción turística de Cáceres comenzó en 1948 con la publicación de un folleto

La ciudad, con cerca de 46.000 habitantes, iniciaba así su concepción como destino turístico, valorizando su riqueza monumental e histórica

Cáceres en 1961.

Cáceres en 1961. / Cáceres en el pasado

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Cáceres ya comenzaba a interesarse por el turismo como una vía para impulsar su desarrollo y dar a conocer su patrimonio. Así quedó reflejado en mayo de 1948, cuando la Junta Provincial de Turismo, presidida por el gobernador civil de la provincia, acordó la edición de un folleto turístico dedicado a la capital cacereña.

Para llevar a cabo esta iniciativa se aprobó una partida de 1.100 pesetas, destinada a la elaboración de una guía-plano de Cáceres. El proyecto se completaría con la publicación de otro folleto promocional sobre Plasencia, dentro de una estrategia encaminada a difundir los principales atractivos de la provincia.

Los primeros pasos de una ciudad turística

Con cerca de 46.000 habitantes, la ciudad comenzaba a concebirse como un destino turístico, en un momento en el que todavía predominaba su carácter administrativo y comercial. Aquellas primeras acciones de promoción suponían un paso significativo hacia la valorización de su riqueza monumental e histórica, décadas antes de que el reconocimiento patrimonial la situara entre los grandes referentes turísticos del país.

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Antonio Ordóñez, Luis Miguel Dominguín y Pepe Luis Vázquez.

Antonio Ordóñez, Luis Miguel Dominguín y Pepe Luis Vázquez. / La Razón.

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