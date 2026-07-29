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Cultura

Los requisitos para acceder a la subvención de 35.000 euros que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Cáceres

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 17 de agosto y podrán optar personas, asociaciones, entidades y colectivos

Jorge Suárez, concejal de Cultura.

Jorge Suárez, concejal de Cultura. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a proyectos y actividades culturales, creativas y de creación artística, una convocatoria dotada con 35.000 euros que se resolverá en régimen de concurrencia competitiva.

Las bases han sido publicadas este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y establecen que las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 17 de agosto.

La convocatoria está dirigida a financiar actividades relacionadas con disciplinas como el teatro, la música, la danza, el cine o la literatura. Los proyectos deberán tener como objetivo promocionar y difundir estas manifestaciones culturales mediante programaciones destinadas al público general y de carácter gratuito.

También podrán recibir ayudas las iniciativas orientadas a la promoción y creación de productos culturales, así como aquellas que fomenten la creatividad y la participación ciudadana.

Quién puede solicitar las ayudas

Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas, entidades, asociaciones culturales sin ánimo de lucro y colectivos. En el caso de las entidades y asociaciones, deberán estar domiciliadas en el municipio de Cáceres, legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Entidades antes de que finalice el plazo de presentación.

Además, sus estatutos deberán recoger expresamente objetivos de carácter cultural entre los fines de la asociación. El Ayuntamiento podrá comprobar de oficio el cumplimiento de estos requisitos.

Quedan fuera de la convocatoria los partidos políticos, las asociaciones sindicales y sus diferentes secciones, uniones, federaciones o confederaciones.

Tampoco serán subvencionables los proyectos que promuevan la apología de la violencia, la discriminación, la intolerancia o el consumo de sustancias tóxicas o adictivas.

La solicitud y los anexos necesarios estarán disponibles en el Portal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres.

Cáceres 2031

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha señalado que el objetivo municipal es primar la calidad de las propuestas para que tanto los cacereños como quienes visitan la ciudad puedan disfrutar de una programación que consolide a Cáceres como referente cultural.

“Desde la concejalía buscamos la calidad de los proyectos, para que la ciudadanía y aquellos que nos visitan puedan disfrutar de una ciudad que es un referente cultural no solo en la provincia sino también en la región”, ha afirmado.

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Suárez ha vinculado esta convocatoria con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031. “No vamos a parar hasta conseguirlo y, de esta manera, hacer partícipe a toda la sociedad, las asociaciones y colectivos que quieran sumar su granito de arena en este proyecto”, ha subrayado.

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