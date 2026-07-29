La singular pieza de 34 toneladas que da la bienvenida a la nueva Ronda Sur de Cáceres

Una de las nuevas rotondas de la Ronda Sur de Cáceres ya tiene un elemento difícil de pasar por alto. Un rodete hidroeléctrico de 34 toneladas y cinco metros de diámetro, la pieza giratoria de una turbina que aprovecha la fuerza del agua, preside una de las glorietas de la circunvalación, abierta al tráfico este lunes, como muestra del patrimonio industrial y energético de la región.

La pieza ha sido donada por Iberdrola a la Junta de Extremadura para conservarla y exponerla en un lugar accesible y de elevada visibilidad, junto al parque de la calle de La Calzada. Tiene una altura de 2,14 metros y podía mover alrededor de 4,9 millones de litros de agua por minuto, el equivalente a cerca de 82.000 litros por segundo.

El rodete formaba parte de una turbina Francis reversible fabricada en acero al carbono por la compañía Neyrpic en 1966. Permaneció en funcionamiento hasta 2024 en uno de los aprovechamientos hidroeléctricos de bombeo de la cuenca del Tajo a su paso por Extremadura, por lo que acumuló casi seis décadas de servicio.

Autoridades observan la pieza hidroeléctrica instalada como muestra del patrimonio industrial extremeño. / Iberdrola

Tras la apertura de la vía, visitaron el rodete el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; el consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Francisco José Ramírez; y el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero Rubio. También asistieron el delegado territorial de Iberdrola en Extremadura, David Martín Arevalillo, y la responsable de generación hidroeléctrica de la compañía en la cuenca del Tajo, Adela Barquero.

De la central a la rotonda

Durante su etapa operativa, la pieza recibía la fuerza del agua y transformaba su energía en movimiento mecánico para accionar el generador y producir electricidad. Al formar parte de una instalación reversible, también permitía elevar el caudal hasta un embalse superior para almacenarlo y emplearlo posteriormente en la generación energética.

Una grúa descarga el rodete de 34 toneladas durante los trabajos para instalarlo en la Ronda Sur. / Iberdrola

El antiguo componente industrial se convierte ahora en una muestra permanente de la evolución de la ingeniería hidroeléctrica y del papel que estas instalaciones han desempeñado en la generación renovable y el almacenamiento energético en la provincia de Cáceres.

La instalación se enmarca en el Plan Convive Hidro de Iberdrola, que promueve iniciativas sociales, ambientales, formativas y patrimoniales en los territorios donde está presente. Tras casi seis décadas en funcionamiento, el rodete deja atrás su uso industrial para convertirse en uno de los elementos más singulares de la nueva Ronda Sur de Cáceres.