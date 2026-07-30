El artista de Torrejoncillo que ha transformado las Meninas de Velázquez: "Es un homenaje a mi pueblo y a la mujer torrejoncillana"

Jesús María Santos ha mantenido una estrecha relación con la pintura desde su infancia. Aunque siempre ha cultivado este arte como una afición, con el paso de los años ha ido desarrollando un estilo propio y una forma muy personal de expresar su creatividad. Bajo el nombre artístico de Yango Diversso, el artista torrejoncillano expondrá sus obras en la Casa de la Cultura de Torrejoncillo del 1 al 15 de agosto, en una muestra que permitirá al público descubrir el universo creativo que ha construido a lo largo del tiempo.

La reinterpretación de la tradición a través del color

La exposición reunirá una cuidada selección de obras en las que 'Yango Diversso' despliega un lenguaje pictórico muy personal, caracterizado por una intensa riqueza cromática y composiciones llenas de emoción. Cada cuadro refleja una mirada singular sobre la realidad, donde la imaginación y la belleza de lo cotidiano se funden en un estilo reconocible y profundamente expresivo.

Uno de los grandes atractivos de la muestra será una colección de Meninas reinterpretadas por el artista y ataviadas con el traje típico de Torrejoncillo. Se trata de una propuesta original que rinde homenaje a las tradiciones y al patrimonio cultural de la localidad, estableciendo un diálogo entre la iconografía clásica de la Menina y la identidad torrejoncillana.

Una de las Meninas reinterpretadas por Jesús María Santos, ataviada con el traje típico de Torrejoncillo. / Cedida

Un regalo para Torrejoncillo

El artista explica que ha querido celebrar esta exposición en Torrejoncillo, su pueblo natal, porque es una localidad a la que se siente profundamente unido y donde siempre ha recibido el cariño de sus vecinos. Considera esta muestra un regalo para el pueblo y asegura que no podía imaginar un lugar más especial para presentarla que la Casa de la Cultura, un espacio que lleva el nombre de su entrañable amigo Raúl Moreno Molero.

Estilo naíf inspirado en la belleza y las raíces

En cuanto a la técnica, Santos define su obra como un estilo naíf con influencias de la ilustración. Su pintura se caracteriza por el uso de colores vivos y brillantes, una paleta cromática intensa que aporta luminosidad, frescura y un marcado carácter expresivo a cada una de sus composiciones.

"Mis paisajes buscan transmitir armonía, tranquilidad y paz. La técnica que utilizo es principalmente la acuarela, aunque incorporo pequeños toques de acrílico para resaltar algunos detalles. Podría decir que mi obra está realizada en un 95% con acuarela y un 5% con acrílico. Mi pintura es muy variada y está pensada para llegar a públicos muy distintos. En esta exposición presento 29 obras: 19 paisajes y 10 Meninas. En los paisajes pinto lugares que me inspiran por su belleza y su atmósfera, como Santorini, Venecia, París o Londres, además de escenas naturales, especialmente bosques y rincones llenos de serenidad. He querido crear una colección de Meninas vestidas con el traje típico de Torrejoncillo como un homenaje a mi pueblo y, especialmente, a la mujer torrejoncillana. Me he permitido el placer de representarlas con la riqueza y la variedad de nuestros trajes, con todos sus colores, sus brillos y sus matices. Me gustaría que el público se fijara en las transparencias de los tejidos, en los bordados y en los detalles dorados y plateados que lucen las torrejoncillanas en la ofrenda de flores. Para mí es un auténtico honor presentar esta colección en exclusiva en Torrejoncillo", aclara el pintor.

Cuadro elaborado por Jesús María Santos. / Cedida

La esencia de un proyecto personal

El artista explica que ha querido firmar esta etapa de su trayectoria con el nombre artístico de Yango, un apodo con el que lo llamaban durante su infancia sus familiares y amigos cercanos y que, según confiesa, decidió recuperar como una forma de reencontrarse con una parte esencial de sí mismo. La exposición lleva por título 'DIVERSSO', un concepto que para Santos representa valores como la tolerancia, la diversidad, la belleza, la innovación y el color. Tras ocho meses de intenso trabajo, dedicación y cariño, el pintor espera que esta muestra no solo sea una exposición de arte, sino también una experiencia compartida con el público y un homenaje a todo aquello que inspira belleza, emoción e identidad colectiva.