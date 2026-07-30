La auditoría de Ifeca ya está en marcha en Cáceres tras el cese de César Vicho

El Ayuntamiento de Cáceres avanza en la reorganización de la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca) con el cese definitivo de su gerente, César Vicho Durán, mientras un interventor realiza ya una auditoría para conocer con exactitud la situación económica de la entidad.

El análisis externo se encuentra actualmente en marcha y deberá ofrecer un diagnóstico independiente sobre el estado real de las cuentas, las obligaciones pendientes y los problemas de gestión acumulados durante los últimos meses. Sus conclusiones servirán para determinar qué medidas resultan necesarias para garantizar la viabilidad de la institución y redefinir su funcionamiento.

Consejo Rector

El cese del gerente culmina el procedimiento abierto después de que el Consejo Rector propusiera el pasado 27 de enero su relevo por pérdida de confianza debido a una "mala administración". Ifeca arrastra problemas de liquidez, retrasos continuados en el pago de las nóminas de sus dos trabajadores y dificultades para afrontar otras obligaciones corrientes.

La crisis ha repercutido también en la actividad de la institución, que ha ido perdiendo la organización de varias ferias de referencia en Cáceres. Algunos eventos han sido asumidos por otras entidades o se han celebrado al margen de Ifeca, mientras la incertidumbre económica y administrativa ha afectado a la confianza de parte del sector expositor.

Una auditoría ya en marcha

El interventor trabaja actualmente en la revisión de la documentación económica y financiera de Ifeca para determinar el alcance de los problemas detectados. Según explicó el concejal de Cultura y Comercio, Jorge Suárez, el objetivo es contar con "un diagnóstico riguroso y detallado" que permita conocer la situación real de la entidad.

"El proceso que hemos iniciado busca conocer la situación real para garantizar que Ifeca sea gestionada de manera más rigurosa y transparente que hasta ahora", señaló el edil.

Problemas detectados

Uno de los principales problemas detectados se encuentra en los propios estatutos de la institución. Su antigüedad había dejado a Ifeca al margen de los mecanismos habituales de intervención, fiscalización y control público aplicados en otros consorcios municipales.

La contabilidad y la información económica dependían de la dirección de la entidad, sin que las administraciones consorciadas dispusieran de acceso directo y permanente a toda la documentación financiera. El Consejo Rector está integrado por representantes del Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Extremadura y entidades privadas.

Para corregir esta situación, se ha impulsado una modificación de los estatutos destinada a reforzar la transparencia, introducir mecanismos de control financiero y equiparar la gestión de Ifeca a la de otros consorcios vinculados a la Administración pública.

El Ayuntamiento asume actividades

Mientras se completa la auditoría y se redefine el futuro de la institución, el Ayuntamiento ha comenzado a asumir directamente algunas de las actividades que anteriormente gestionaba Ifeca. El ejemplo más reciente es la Feria del Libro de Cáceres, cuya organización ha recaído en el consistorio durante esta etapa de transición.

"La Feria del Libro es la mejor prueba de que el trabajo que estamos haciendo está dando resultados", afirmó Suárez, quien defendió la capacidad municipal para garantizar la continuidad de los eventos.

El Gobierno local mantiene su compromiso con las ferias tradicionalmente vinculadas a Ifeca y asegura que la reorganización se está desarrollando con "responsabilidad y rigor". Una vez concluya la auditoría, los órganos de gobierno deberán valorar las medidas adicionales necesarias para regularizar los pagos, recuperar la actividad perdida y asegurar la continuidad de la institución ferial.