Cáceres tramita 81 expedientes por pastos sin desbrozar en plena alerta por incendios: hasta 3.000 euros de multa

El Ayuntamiento de Cáceres ha tramitado en lo que va de 2026 un total de 81 expedientes relacionados con la presencia de pastos y con parcelas que carecen de vallado, dentro de las actuaciones municipales para exigir a los propietarios que mantengan sus terrenos en condiciones adecuadas de seguridad y conservación, sobre todo ante el actual riesgo de incendios al que está sometido nuestra región.

Fotogalería | Incendio de pastos cerca de la pedanía cacereña de Valdesalor /

Los procedimientos abiertos ordenan a los titulares de las parcelas que acometan las labores necesarias y les advierten de que, en caso de incumplimiento, el consistorio podrá recurrir a la ejecución subsidiaria, lo que supone que el consistorio realizaría los trabajos y trasladaría posteriormente su coste a los propietarios.

Requerimientos municipales

Además, los requerimientos municipales incluyen el apercibimiento de que la falta de actuación puede derivar en una sanción por una infracción urbanística leve, con multas que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros. El importe previsto en su grado medio asciende a 1.500 euros.

El Periódico Extremadura

El ayuntamiento insiste en que la obligación de limpiar, conservar y, cuando corresponda, vallar estos terrenos recae exclusivamente sobre sus propietarios. La administración municipal interviene cuando se incumple ese deber y existen motivos relacionados con la seguridad pública, de acuerdo con el artículo 167 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus).

El bando

El bando municipal de desbroce fue emitido el pasado 12 de mayo de 2026, se publicó en la página web del ayuntamiento y se trasladó también a los medios de comunicación locales. En él se recordaba la necesidad de eliminar la vegetación y mantener limpias las parcelas para reducir el peligro de incendios, evitar problemas de insalubridad y garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y ornato.

La campaña afecta especialmente a los terrenos situados en zonas próximas a viviendas y núcleos habitados, donde la acumulación de pastos secos durante los meses de verano puede incrementar el riesgo de propagación de un incendio. A través de los expedientes tramitados, el Ayuntamiento requiere primero a los propietarios para que actúen y reserva la intervención municipal y las posibles sanciones para aquellos casos en los que persista el incumplimiento.