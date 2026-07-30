Cuando Cáceres repartió más de 8.000 cenas de Navidad entre familias humildes

El mes de diciembre de 1949 estuvo marcado por dos acontecimientos de naturaleza muy distinta. Mientras Carmen Franco, hija del Caudillo, ya era la prometida del marqués de Villaverde, en Cáceres el Ayuntamiento impulsó una iniciativa de carácter social destinada a ayudar a las familias con menos recursos durante las fiestas navideñas.

Por iniciativa del consistorio, se repartieron más de ocho mil cenas de Navidad entre familias humildes de la ciudad. La medida tuvo como objetivo proporcionar apoyo alimentario a numerosos hogares en unas fechas especialmente señaladas, en un contexto en el que muchas familias atravesaban dificultades económicas.

Más de 8.000 cenas para familias humildes

El reparto de las cenas constituyó una actuación municipal dirigida a atender las necesidades de los sectores más desfavorecidos de la población. La cifra de más de ocho mil cenas reflejó el alcance de una campaña organizada con motivo de la celebración de la Navidad.

De este modo, diciembre de 1949 dejó la coincidencia entre una noticia relacionada con la familia de Franco y una acción solidaria promovida por el Ayuntamiento de Cáceres, que llevó miles de cenas navideñas a familias humildes de la ciudad.