Nuestro pasado
Cuando Cáceres repartió más de 8.000 cenas de Navidad entre familias humildes
La iniciativa municipal buscaba ofrecer apoyo alimentario a hogares necesitados en unas fechas señaladas y de dificultades económicas
El mes de diciembre de 1949 estuvo marcado por dos acontecimientos de naturaleza muy distinta. Mientras Carmen Franco, hija del Caudillo, ya era la prometida del marqués de Villaverde, en Cáceres el Ayuntamiento impulsó una iniciativa de carácter social destinada a ayudar a las familias con menos recursos durante las fiestas navideñas.
Por iniciativa del consistorio, se repartieron más de ocho mil cenas de Navidad entre familias humildes de la ciudad. La medida tuvo como objetivo proporcionar apoyo alimentario a numerosos hogares en unas fechas especialmente señaladas, en un contexto en el que muchas familias atravesaban dificultades económicas.
Más de 8.000 cenas para familias humildes
El reparto de las cenas constituyó una actuación municipal dirigida a atender las necesidades de los sectores más desfavorecidos de la población. La cifra de más de ocho mil cenas reflejó el alcance de una campaña organizada con motivo de la celebración de la Navidad.
De este modo, diciembre de 1949 dejó la coincidencia entre una noticia relacionada con la familia de Franco y una acción solidaria promovida por el Ayuntamiento de Cáceres, que llevó miles de cenas navideñas a familias humildes de la ciudad.
- Gran despliegue de bomberos en pleno centro de Cáceres para rescatar a una mujer en su vivienda
- La fecha más esperada: la Ronda Sur de Cáceres abre al tráfico el próximo lunes tras años de espera
- Las viviendas policiales abandonadas de la avenida de Cervantes en Cáceres: 'Las intervenciones por okupación son recurrentes
- El humo de los grandes incendios de Ávila y Madrid llega a Cáceres y deja una intensa capa sobre la ciudad
- Alarma en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres tras huir de Urgencias un paciente con una navaja
- La matrícula del coche le delató: 1.000 euros de multa por dejar inodoros en la puerta de un punto limpio de Cáceres
- La Ronda Sur de Cáceres es una realidad: abre al tráfico la nueva vía que conecta el ferial con la carretera de Miajadas
- Cáceres da luz verde definitiva a las torres de viviendas de hasta once plantas junto a la Ribera del Marco