Así es el coloso de acero instalado a la entrada de Cáceres que movía casi dos piscinas olímpicas por minuto

A simple vista puede parecer una enorme escultura metálica, una hélice o incluso el engranaje de alguna antigua fábrica. Sin embargo, la pieza de 34 toneladas y cinco metros de diámetro que preside desde este lunes una de las nuevas glorietas de la Ronda Sur de Cáceres fue durante 58 años el corazón giratorio de una central hidroeléctrica. Se trata de un rodete y su función consistía en transformar la fuerza del agua en el movimiento necesario para producir electricidad.

Este elemento no es, por tanto, una turbina completa, sino uno de sus componentes esenciales. Tiene forma de gran rueda y está equipado con álabes, unas superficies curvas que reciben y orientan el agua. Al atravesarlos a presión, el caudal hacía girar el conjunto alrededor de un eje conectado al generador, que convertía ese movimiento mecánico en electricidad.

Un gigante sumergido

La estructura instalada junto al parque de la calle de La Calzada pertenecía a una turbina Francis reversible y procede de uno de los aprovechamientos hidroeléctricos de bombeo de la cuenca del Tajo en la región. Pese a sus dimensiones, el elemento expuesto en la rotonda era solo una parte de un conjunto mucho mayor compuesto por conducciones, compuertas, ejes, generadores y sistemas de control.

Autoridades observan la pieza hidroeléctrica instalada como muestra del patrimonio industrial extremeño. / Iberdrola

Para hacerse una idea de su magnitud, su peso equivale aproximadamente al de más de veinte turismos de tamaño medio y su diámetro se aproxima a la altura de un edificio de dos plantas. Su capacidad hidráulica resulta aún más llamativa: podía desplazar 4,9 millones de litros por minuto, un volumen suficiente para llenar casi dos piscinas olímpicas.

Fabricada en acero al carbono por la compañía Neyrpic en 1966, permaneció en funcionamiento hasta 2024. Ahora, Iberdrola España la ha donado a la Junta de Extremadura para su exposición como muestra permanente del patrimonio industrial y energético de Extremadura.

Doble función

La condición de "reversible" permitía que la instalación trabajara también en sentido contrario. En los momentos de menor demanda, utilizaba electricidad para bombear el agua hasta un embalse superior y almacenarla hasta que fuera necesario volver a producir energía.

Las centrales de bombeo funcionan así como una gran batería hidráulica. Cuando aumenta el consumo, el agua desciende y permite recuperar parte de la electricidad empleada para elevarla, aunque el proceso registra pérdidas. Este sistema resulta especialmente útil para aprovechar los excedentes de la energía solar y eólica y utilizarlos cuando disminuye la generación. Además, aporta estabilidad y capacidad de respuesta al sistema eléctrico.

Representantes de la Junta, el Ayuntamiento de Cáceres e Iberdrola posan junto al rodete instalado en una de las rotondas de la Ronda Sur. / Iberdrola

Tecnología de futuro

Lejos de haber quedado relegado al pasado, el bombeo hidroeléctrico gana peso en la planificación energética por su capacidad para almacenar electricidad. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía adjudicó el 20 de julio de 2026 un total de 165 millones de euros a siete proyectos innovadores de bombeo reversible, uno de ellos en Extremadura. En total, incorporarán 2.071 megavatios de potencia de generación y 21.091 megavatios hora de almacenamiento.