La A-66 volverá a cortarse este viernes para retirar el camión devorado por las llamas y todo el tráfico se desviará por Cáceres

La autovía A-66 volverá a quedar cortada al tráfico este viernes, 31 de julio, a la altura de Cáceres para llevar a cabo las labores de rescate del camión que quedó calcinado tras el espectacular incendio registrado durante la noche del pasado 27 de julio.

El corte comenzará a las 07.30 horas en el punto kilométrico 564 y afectará únicamente a la calzada en sentido Gijón. Mientras se prolonguen los trabajos, la Guardia Civil establecerá un itinerario alternativo por la carretera N-630, que obligará a los conductores a atravesar el casco urbano de Cáceres.

Sevilla

La circulación en sentido Sevilla continuará abierta con normalidad y no se verá afectada por la intervención.

También permanecerá cerrada la incorporación a la A-66 desde la carretera N-523, a la altura del punto kilométrico 2,800, para los vehículos que circulen en dirección Gijón. La conexión en sentido Cáceres seguirá operativa.

Camión calcinado

El vehículo que será retirado este viernes se incendió sobre las 23.30 horas del 27 de julio. Las llamas devoraron por completo el semirremolque y generaron una gran columna de humo visible desde distintos puntos de los alrededores de la capital cacereña.

La intensidad del fuego obligó entonces a cortar completamente la autovía en sentido Gijón y a desviar la circulación por la N-630 hasta las 06.00 horas. La cabina había sido separada del remolque para evitar que también quedara afectada por las llamas.

Aunque la circulación pudo restablecerse durante la madrugada, el vehículo siniestrado permaneció en la zona a la espera de que pudiera organizarse su retirada en condiciones de seguridad.

Subsector de Tráfico

Los paneles de mensajería variable advertirán a los conductores de las restricciones. Patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres se encargarán de señalizar los desvíos y regular la circulación en los puntos afectados.

La Guardia Civil recomienda planificar los desplazamientos con antelación, extremar la precaución, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones de los agentes.