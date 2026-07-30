Un paso más para actuar antes cuando cada minuto cuenta: los desfibriladores llegan a los pueblos de Cáceres

En los municipios rurales, a menudo alejados de los principales núcleos de población, garantizar una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia sanitaria ha sido desde hace años una de las principales preocupaciones de sus vecinos.

Cuando una persona sufre un problema de salud que requiere atención urgente, el tiempo juega un papel decisivo y, en muchos casos, el traslado hasta un hospital supone recorrer varios kilómetros. Con el objetivo de reforzar esa primera respuesta, la Diputación de Cáceres destinará cerca de 40.000 euros a dotar de desfibriladores a los cuarteles de la Guardia Civil ubicados en el medio rural.

El objetivo es que los agentes puedan disponer de una herramienta capaz de intervenir durante los primeros minutos de una emergencia mientras llegan los servicios sanitarios.

"La prioridad continúa siendo mejorar la calidad de vida de los vecinos de la provincia mediante inversiones y proyectos repartidos con criterios objetivos", defendió Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la institución. En este sentido, señaló que, "independientemente del color político de cada municipio", el objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural.

Más inversión en carreteras y accesos

Una de las partidas más importantes se destinará a la red provincial de carreteras, que recibirá más de un millón de euros adicionales para completar actuaciones cuyo coste ha aumentado durante su ejecución.

Las inversiones permitirán continuar las obras en varios tramos viarios, entre ellos la carretera entre La Albuera y la EX-213, la CC-115 de Robledillo de Gata y el acceso peatonal que conecta la CC-415 con la A-5, en Santa Cruz de la Sierra. También se financiará la mejora del acceso al polígono industrial Las Abadías, en Malpartida de Plasencia.

Cultura, deporte y cine como motor económico

La Diputación reservará 621.000 euros para subvenciones culturales y deportivas. Entre las actuaciones destaca la construcción de un graderío de 200.000 euros para el Club Deportivo Coria, una inversión con la que se pretende mejorar las instalaciones y favorecer el crecimiento del club y la asistencia de aficionados.

Otra de las novedades será la apuesta por el sector audiovisual. La institución creará una Film Commission provincial, dotada con 100.000 euros, para facilitar rodajes y promocionar la provincia como escenario cinematográfico. A ello se sumarán 260.000 euros en ayudas para productoras, cortometrajes y documentales vinculados a Cáceres o realizados por profesionales extremeños.

Gutiérrez destacó que la provincia cuenta con un importante talento en este ámbito y señaló que el objetivo es convertir esa actividad cultural en una oportunidad económica y turística.

Ayudas para municipios y servicios esenciales

El pleno también aprobará inversiones para actuaciones municipales como la mejora de instalaciones deportivas, piscinas, parques infantiles o edificios públicos.

Además, se destinarán fondos al parque de bomberos de Coria, a obras en presas municipales, al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura, a proyectos de investigación científica y a la compra de vehículos adaptados para el transporte de personas con discapacidad.

Energía, turismo y cooperación

La institución seguirá impulsando las comunidades energéticas, un proyecto al que ya se han adherido decenas de municipios, y continuará desarrollando programas europeos como Activa Rural, orientado a combatir el envejecimiento, la soledad no deseada y la falta de servicios en las zonas rurales.

También reforzará su apuesta por el turismo con la incorporación al Espacio de Datos de Turismo, una herramienta que permitirá compartir información entre administraciones para planificar mejor la promoción turística y facilitar que los pequeños municipios puedan beneficiarse de ella.

Con este nuevo paquete de inversiones, la Diputación busca responder tanto a las necesidades más inmediatas, como la mejora de carreteras o los servicios de emergencia, como a retos de largo recorrido relacionados con la cultura, la innovación, el empleo y la lucha contra la despoblación. Una estrategia con la que la institución pretende seguir haciendo del medio rural un lugar con más oportunidades y mejores servicios para quienes deciden vivir en él.