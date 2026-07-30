Las familias numerosas pagarán la mitad en las actividades deportivas grupales de Cáceres: este será el precio

Las familias numerosas podrán beneficiarse de una bonificación del 50% en todas las plazas de las actividades deportivas grupales organizadas por el Ayuntamiento de Cáceres. La medida aparece recogida en la modificación del acuerdo que regula los precios públicos de los programas físicos y deportivos municipales, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia.

El documento fue aprobado por el pleno municipal el pasado 16 de julio y entrará en vigor este jueves, al día siguiente de su publicación. La reducción a la mitad de la cuota también se aplicará en las escuelas deportivas y en las actividades deportivas de verano.

Presentación de la nueva temporada de las Escuelas Deportivas Municipales y Actividades Grupales de Cáceres en el ayuntamiento. / Gonzalo Lillo

Los precios establecidos para las escuelas deportivas y las actividades grupales serán de 9 euros al mes, 18 euros por un bimestre, 36 euros por un cuatrimestre y 72 euros por el curso completo.

En el caso de la gimnasia para mayores, la tarifa será de 6 euros mensuales, 12 por dos meses, 24 por un cuatrimestre y 48 euros por todo el curso. Las actividades deportivas de verano tendrán un precio de 16 euros por curso o quincena.

Descuentos y exenciones

Además de la bonificación para las familias numerosas, los segundos hermanos de alumnos inscritos en las escuelas deportivas tendrán una reducción del 25% sobre la cuota correspondiente.

También estarán exentos de pagar las escuelas deportivas los menores cuyos dos progenitores se encuentren en situación de desempleo o cuyas familias acrediten circunstancias económicas similares. Para acceder a esta gratuidad, el hogar no podrá recibir prestaciones familiares iguales o superiores a 1.400 euros mensuales ni disponer de una renta familiar anual igual o superior a 19.600 euros.

Estos mismos límites económicos se aplicarán a las familias que soliciten la exención del precio de las actividades deportivas de verano. Las distintas bonificaciones contempladas en el acuerdo no podrán acumularse.

En la gimnasia para mayores, las personas que hayan cumplido 65 años tendrán un descuento del 30% cuando superen el umbral económico establecido para acceder a la gratuidad. Quedarán totalmente exentas aquellas cuyos ingresos mensuales no superen 1,5 veces la pensión mínima de jubilación.

Solicitud antes de pagar

Las personas interesadas deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos antes del comienzo de la actividad. Entre la documentación requerida se encuentran el título de familia numerosa, el libro de familia, el DNI, los certificados del SEXPE y del SEPE o la declaración de la renta del ejercicio anterior.

Las bonificaciones y exenciones deberán solicitarse y ser concedidas antes de abonar la cuota. El acuerdo advierte de que, cuando el pago se haya efectuado antes de pedir la reducción, no procederá la devolución posterior del dinero.

Sí podrá reclamarse el importe cuando la actividad no llegue a celebrarse por causas ajenas al usuario. También se devolverán las mensualidades pagadas por adelantado cuando la baja se solicite con al menos cinco días de antelación al inicio del mes correspondiente. La petición deberá presentarse en el Registro Municipal o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.