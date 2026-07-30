El insólito olvido de una familia brasileña en un hotel de Cáceres: "Se dejaron los pasaportes y un bolso con dinero"

La alianza de boda que permaneció durante un año bajo custodia en el Gran Hotel Don Manuel de Cáceres no es el único objeto valioso que un huésped ha olvidado en sus instalaciones. Pasaportes, dinero, llaves de coche, cargadores y todo tipo de enseres personales forman parte del particular registro de pertenencias que aparecen en las habitaciones después de la salida de los viajeros.

Entre los olvidos más sorprendentes registrados en este céntrico hotel de cuatro estrellas figura el de unos turistas brasileños que abandonaron el establecimiento sin percatarse de que habían dejado varias pertenencias de especial valor en la caja fuerte de la habitación. "Eran una familia de al menos seis personas y se dejaron los pasaportes y un bolso pequeño con dinero", explica Raúl Generelo, miembro del equipo de recepción.

Regreso obligado

El contratiempo se hizo evidente al llegar al siguiente destino, en Sevilla, donde los viajeros no pudieron completar el registro. "Se dieron cuenta cuando les pidieron los pasaportes. No los encontraban y decidieron llamaron", recuerda. Desde recepción se buscó una salida inmediata. "Tuvimos que escanear toda la documentación y enviarla rápidamente al otro alojamiento para que, por lo menos, pudieran formalizar la entrada", subraya.

Una vez resuelto el trámite con las copias digitalizadas, el Don Manuel valoró enviar las pertenecencias por mensajería. Sin embargo, la familia decidió "recogerlas en persona y regresaron al establecimiento cuatro o cinco días después", señala Generelo.

La alianza perdida

La anécdota de la familia brasileña ha salido ahora a la luz a raíz de otro sorprendente reencuentro ocurrido en el hotel. Un turista holandés consiguió recuperar su alianza de boda un año después de haberla perdido durante una estancia en Cáceres.

E. P. E.

El huésped se había alojado el 14 de julio de 2025 en uno de los apartamentos del complejo. Cuando regresó doce meses más tarde, preguntó si se había encontrado algún anillo tras su anterior visita. Fue entonces cuando el personal revisó el registro de objetos olvidados y localizó entre la lista de objetos perdidos una alianza que había aparecido diez días después de su salida.

Antes de devolvérsela, le pidieron que describiera la pieza y precisara si contenía alguna inscripción. "Todos los detalles coincidían, así que se la entregamos. Para él fue una enorme alegría y se marchó muy contento de haberla recuperado un año después", recuerda el recepcionista.

Reseña dejada por el huésped de Países Bajos tras alojarse en el hotel Don Manuel. / Gran Hotel Don Manuel

Cajas enteras de cargadores

La aparición de objetos en habitaciones, apartamentos y cajas fuertes forma parte del trabajo cotidiano de los hoteles. En el caso del Don Manuel, es el departamento de gobernanza el que localiza las pertenencias y las incorpora a un sistema interno donde quedan registradas a la espera de que sus propietarios las reclamen.

El establecimiento no contacta habitualmente con los huéspedes por motivos de privacidad, salvo cuando el hallazgo se produce pocas horas después del 'check-out'. En esos casos, es posible que el cliente todavía se encuentre paseando por Cáceres o que apenas haya iniciado el viaje. "A algunos los hemos llamado cuando ya estaban a una hora de aquí y han vuelto a recoger el objeto", comenta el recepcionista.

Cuando el propietario no puede regresar, el hotel tramita el envío mediante una empresa de mensajería. Según Generelo, salen habitualmente tres o cuatro paquetes a la semana con pertenencias olvidadas por antiguos huéspedes.

Entre los hallazgos ha habido cantidades importantes de dinero, llaves de vehículos y documentación personal. Sin embargo, los cargadores de teléfono encabezan con diferencia la lista de despistes. "Podemos tener cajas y cajas de cargadores de móvil. La gente se deja de todo", resume.