Las máquinas entran en la Ribera del Marco de Cáceres para proteger las huertas de las inundaciones

La zona baja de la Ribera del Marco ha comenzado a cambiar de aspecto. La maquinaria pesada ya abre paso entre las cañas y la maleza acumuladas en el entorno de las huertas de Cáceres, donde las lluvias intensas y los desembalses han causado inundaciones de forma recurrente. La intervención limpiará y encauzará el cauce durante mes y medio e incluirá la construcción de una mota de contención para evitar que las crecidas alcancen los terrenos agrícolas.

El proyecto cuenta con una inversión de 110.000 euros, aportados por la Junta de Extremadura mediante una subvención directa a la Comunidad de Regantes La Concordia. La entidad ha encargado su ejecución a la empresa extremeña Agroforex, que ya ha desplegado en el entorno la primera de las dos retroexcavadoras previstas.

La obra ha sido impulsada y coordinada por el Ayuntamiento de Cáceres y la Consejería de Medio Ambiente tras años de reclamaciones de los hortelanos. El alcalde, Rafa Mateos, ha visitado este jueves el inicio de la intervención junto a la directora general de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural, Mercedes Mazo; el concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel; y el presidente de la Comunidad de Regantes, Antonio Leal.

Mateos, junto al hortelano Antonio Leal, en la zona donde se ejecuta la limpieza del cauce. / Ayuntamiento de Cáceres

Mateos ha situado el origen de la intervención en uno de los compromisos asumidos al llegar a la alcaldía y ha recordado la gravedad de algunos episodios registrados en este enclave, sobre todo cuando las lluvias coincidían con los desembalses del pantano. Como ejemplo, ha evocado la imagen de uno de los hortelanos más veteranos refugiado en el tejado de su vivienda después de que el agua entrara en la parcela. "Es una situación que nos preocupaba profundamente y que nos obligó a estar muy encima durante el invierno para coordinar los desembalses", ha señalado.

Ese seguimiento permitió contener los efectos durante los últimos meses, pero el consistorio entendía que hacía falta una solución más profunda y permanente. De ahí la decisión de intervenir sobre el canal de paso, eliminar los obstáculos que dificultaban la circulación del agua y reforzar la protección de las fincas colindantes.

Dos gigantes sobre el terreno

El despliegue técnico se apoya en dos retroexcavadoras de más de 20 toneladas. La que ya opera en la zona incorpora una desbrozadora suspendida de un brazo articulado, capaz de triturar de arriba abajo el cañaveral y el matorral que dificultan el curso del agua. Por su parte, el segundo equipo se sumará la próxima semana para retirar y procesar el material vegetal, que quedará acordonado en los laterales junto con las tierras extraídas.

En paralelo, se arrancarán las raíces de las especies invasoras para frenar su rebrote y mantener libre el paso del agua, mientras que los restos vegetales y la tierra extraída se reutilizarán para levantar una mota longitudinal que protegerá las parcelas colindantes cuando aumente el caudal. Dos peones forestales completarán a mano la limpieza de los puntos inaccesibles para la maquinaria pesada durante las aproximadamente seis semanas que durará la actuación.

Demanda histórica

El presidente de la Comunidad de Regantes La Concordia, Antonio Leal, ha celebrado el inicio de una obra largamente esperada por los hortelanos. "Era muy necesaria y mejorará la zona muchísimo", ha afirmado antes de agradecer la implicación de las administraciones para desbloquearla.

Leal también ha valorado la gestión de los desembalses durante el pasado invierno, que permitió evitar consecuencias mayores pese al elevado volumen de precipitaciones, y confía en que las medidas ahora en marcha aporten una protección más estable ante futuros episodios de crecida.

Primer paso de un plan más amplio

La actuación será la primera fase de un proyecto más amplio para recuperar la Ribera del Marco y acercar este espacio natural a la ciudadanía. El Ayuntamiento de Cáceres prevé continuar las intervenciones en dirección al casco urbano e incorporar espacios infantiles, zonas deportivas y áreas en las que se mantendrán los usos tradicionales de las huertas.

El futuro de este corredor quedará definido en el Plan Director que ya se encuentra en licitación, y a ello se suma el acuerdo alcanzado con Acuaes para trasladar fuera de la zona el colector procedente del centro urbano, una infraestructura clave para la transformación integral del espacio.