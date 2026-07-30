Obituario
Muere Manuel Márquez, el histórico comerciante de Cáceres que convirtió su papelería de San Antón en la casa de varias generaciones
Su apellido estuvo ligado durante décadas a la conocida papelería situada frente al Gran Teatro, por la que pasaron varias generaciones de cacereños
Manuel Márquez Méndez, histórico comerciante de Cáceres y responsable durante décadas de la recordada papelería Márquez de la calle San Antón, falleció este miércoles, 29 de julio. Así lo ha anunciado su hijo a través de redes sociales.
Su nombre forma parte de la memoria del comercio tradicional cacereño. Durante buena parte de su vida estuvo al frente de un establecimiento que se convirtió en referencia para varias generaciones de vecinos, ubicado frente al Gran Teatro y dedicado a la venta de material escolar y de oficina, libros, juguetes y artículos de regalo.
La papelería comenzó su andadura bajo el apellido Márquez en los años setenta, después de que anteriormente ocupara el local la papelería Sanguino. Con Manuel Márquez al frente, el negocio se consolidó como uno de los establecimientos más reconocibles de la céntrica calle San Antón.
Por su mostrador pasaron padres, hijos y nietos en busca de cuadernos, mochilas, bolígrafos, calculadoras, plumas, carpetas o material para el colegio y la oficina. El establecimiento también funcionó como despacho de Loterías y Apuestas del Estado.
Sus hijas, Prado y Toñi Márquez, continuaron posteriormente con el negocio familiar hasta que la papelería cerró sus puertas después de alrededor de medio siglo de actividad en 2023, debido al elevado precio del alquiler del local. Entonces recordaron que habían visto pasar hasta tres generaciones de clientes, muchos de los cuales se habían convertido prácticamente en parte de la familia.
La muerte de Manuel Márquez deja el recuerdo de toda una vida dedicada al comercio y de un apellido inseparable de una de las papelerías más emblemáticas de Cáceres. Sus restos permanecen en la sala 3 del Tanatorio Serfátima, situado frente a la estación de autobuses.
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