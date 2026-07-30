Exposiciones, cine y talleres familiares animan el verano en el Museo Helga de Alvear de Cáceres

El Museo Helga de Alvear de Cáceres afronta el mes de agosto con una intensa programación cultural que combina exposiciones, cine, actividades familiares y propuestas educativas para convertir el verano en una oportunidad para acercarse al arte contemporáneo.

Entre las principales propuestas destaca la exposición temporal "Espejo del mundo", de las artistas Patricia Gómez y María Jesús González, que podrá visitarse hasta el 11 de octubre. La muestra reúne por primera vez el trabajo realizado por ambas creadoras en torno al antiguo Hospital Psiquiátrico Provincial de Bétera de Valencia e incorpora nuevas obras producidas por el propio museo, entre ellas, un proyecto desarrollado en el espacio de la antigua Cárcel Vieja de Cáceres.

"Espejo del mundo" de Patricia Gómez y María Jesús González. / Helga de Alvear

Una de las novedades de la programación será la participación del Museo en el Festival Periferias, con la presentación de dos piezas audiovisuales del artista Roberto Herrero, fruto de la investigación realizada durante su residencia artística en el museo.

Las proyecciones tituladas "Apuntes para una poesía en chapurrau" y "Apuntes para una poesía en carabineiru", se exhibirán el jueves 13 de agosto a las 18.00 horas en el Espacio Cultural Victoria de Salorino. Ambas obras, realizadas junto a la cineasta Marina Palacio, establecen un diálogo entre el último poemario de Pier Paolo Pasolini y los testimonios de quienes habitan la frontera entre España y Portugal.

Cine, visitas guiadas y talleres

La agenda del museo se completa con una nueva sesión de Cinemundo, que proyectará el 19 de agosto la película "Aún es de noche en Caracas" (2025), dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás.

Para el público infantil, el Helga ha programado cinco talleres temáticos inspirados en obras y artistas presentes en la colección, entre ellos propuestas dedicadas a Olafur Eliasson, Patricia Gómez y María Jesús González, el teatro de sombras o el artista Carsten Höller. Las actividades se celebrarán todos los sábados de agosto y buscan fomentar la creatividad y el acercamiento al arte contemporáneo a través de la experimentación. Además, también habrá una nueva edición de los Helga Campamentos de Arte, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Con esta programación, el Museo Helga de Alvear consolida su oferta estival como uno de los principales referentes culturales de Extremadura, con una agenda que combina creación contemporánea, participación ciudadana y actividades para todas las edades durante el periodo vacacional.