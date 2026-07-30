La nueva depuradora de Cáceres ya tiene empresa y fecha: 74,8 millones y obras en octubre

La construcción de la nueva depuradora de El Marco de Cáceres afronta su paso definitivo. El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha adjudicado este jueves las obras por 74.758.997 euros, con la previsión de que los trabajos comiencen durante el próximo mes de octubre.

El contrato ha recaído en la unión temporal de empresas formada por Aquambiente Servicios para el Sector del Agua, Copasa Infraestructuras y Pesa Medioambiente. La propuesta fue seleccionada entre un total de 17 ofertas y establece un plazo de ejecución de 43 meses, incluidos los doce destinados a la puesta en marcha y comprobación de las instalaciones.

Acuaes también ha adjudicado por 1.768.585 euros el contrato para la asistencia técnica, supervisión y control de los trabajos, la coordinación de seguridad y salud y el seguimiento medioambiental de las obras.

Más de 36 millones de litros diarios

La futura estación depuradora de aguas residuales estará dimensionada para prestar servicio a una población equivalente de 220.000 habitantes y podrá tratar diariamente más de 36.000 metros cúbicos de aguas residuales, es decir, más de 36 millones de litros.

El proyecto incorpora un tratamiento terciario que permitirá mejorar la calidad del agua depurada y cumplir los nuevos requisitos europeos sobre reducción de nutrientes. También se construirá un tanque de tormentas para gestionar los desbordamientos provocados por las lluvias, además de nuevas líneas de decantación, reactores biológicos, sistemas de filtración y equipos para el tratamiento de los fangos.

La planta aprovechará el biogás generado durante el proceso de depuración para producir electricidad y contará con un parque fotovoltaico destinado al autoconsumo. Una vez que la nueva instalación esté operativa, se procederá al desmantelamiento de la actual depuradora de El Marco.

Una inversión global de 121 millones

La nueva EDAR forma parte del plan de modernización del saneamiento de Cáceres, que contempla una inversión global de 121 millones de euros. El 70% se financiará mediante fondos europeos Feder 2021-2027, mientras que Acuaes adelantará el 30% restante, cantidad que recuperará del Ayuntamiento en un plazo máximo de 25 años.

El programa incluye además la renovación de 12,3 kilómetros de tuberías de la red de saneamiento. Ya se ha ejecutado el Colector Universidad, de 1.755 metros, y en septiembre está previsto adjudicar la construcción de dos estaciones de tratamiento y bombeo, dos conducciones de impulsión con casi seis kilómetros de longitud y el tramo final del nuevo Colector Sur.

En fases posteriores se actuará sobre los colectores y aliviaderos del ramal Sur, se ejecutará el túnel de desvío del Concejo y se acometerá el encauzamiento del arroyo de la Ribera del Marco. También se modernizarán los sistemas del ramal Norte y se ampliarán los colectores Sur e Hispanidad.