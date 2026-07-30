Opciones culturales en Cáceres: llega 'Sonrisas y Lágrimas, El Musical' y concierto de Medina Azahara

Opciones culturales para disfrutar en Cáceres.

'Sonrisas y Lágrimas, El Musical' llega a la ciudad

El próximo sábado, 5 de septiembre, a las 22.00 horas, el público podrá disfrutar de Sonrisas y Lágrimas, El Musical, una nueva producción de 'Theatre Properties' dirigida por Silvia Villaú. La función, con un precio de entrada de 32 euros, promete emocionar a espectadores de todas las edades con una historia inolvidable y una puesta en escena espectacular.

El musical destaca por la fuerza de su relato, la música eterna de Rodgers & Hammerstein y una majestuosa escenografía que transporta al público a la Austria de los años treinta. Cada detalle del montaje recrea escenarios emblemáticos como el convento, la villa de la familia Von Trapp y los imponentes Alpes, logrando una experiencia inmersiva y llena de emoción.

La historia sigue a María, una joven novicia llena de energía y pasión por la música que llega al hogar del estricto capitán Von Trapp para cuidar de sus siete hijos. Su alegría y espontaneidad cambiarán por completo la vida de la familia, llenando la casa de canciones, risas y nuevos sentimientos mientras Europa atraviesa una época de grandes transformaciones. Un clásico imprescindible para disfrutar en familia, con una duración aproximada de 135 minutos más descanso y recomendado para todos los públicos.

Medina Azahara llega al Palacio de Congresos

La legendaria banda cordobesa Medina Azahara ofrecerá un concierto en el Palacio de Congresos de Cáceres, una cita imprescindible para los amantes del rock andaluz y de la música en directo. Las entradas están disponibles desde 36 euros. La apertura de puertas tendrá lugar a las 20.00 horas, dando paso a una noche en la que el público podrá disfrutar de los grandes éxitos de una de las formaciones más emblemáticas del panorama musical español. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Medina Azahara continúa emocionando a varias generaciones con sus melodías, sus letras cargadas de sentimiento y un estilo propio que ha convertido al grupo en un referente del rock nacional.