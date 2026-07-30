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Opciones culturales en Cáceres: llega 'Sonrisas y Lágrimas, El Musical' y concierto de Medina Azahara

La producción de 'Theatre Properties' recrea la Austria de los años treinta con una escenografía majestuosa y la música eterna de Rodgers & Hammerstein

'Sonrisas y Lágrimas, El Musical', muy pronto en Cáceres.

'Sonrisas y Lágrimas, El Musical', muy pronto en Cáceres. / Cedida

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Opciones culturales para disfrutar en Cáceres.

'Sonrisas y Lágrimas, El Musical' llega a la ciudad

El próximo sábado, 5 de septiembre, a las 22.00 horas, el público podrá disfrutar de Sonrisas y Lágrimas, El Musical, una nueva producción de 'Theatre Properties' dirigida por Silvia Villaú. La función, con un precio de entrada de 32 euros, promete emocionar a espectadores de todas las edades con una historia inolvidable y una puesta en escena espectacular.

El musical destaca por la fuerza de su relato, la música eterna de Rodgers & Hammerstein y una majestuosa escenografía que transporta al público a la Austria de los años treinta. Cada detalle del montaje recrea escenarios emblemáticos como el convento, la villa de la familia Von Trapp y los imponentes Alpes, logrando una experiencia inmersiva y llena de emoción.

La historia sigue a María, una joven novicia llena de energía y pasión por la música que llega al hogar del estricto capitán Von Trapp para cuidar de sus siete hijos. Su alegría y espontaneidad cambiarán por completo la vida de la familia, llenando la casa de canciones, risas y nuevos sentimientos mientras Europa atraviesa una época de grandes transformaciones. Un clásico imprescindible para disfrutar en familia, con una duración aproximada de 135 minutos más descanso y recomendado para todos los públicos.

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