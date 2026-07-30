El Palacio de Mayoralgo en Cáceres estrena un asiento de honor para la obra que cambió a Miguel Sansón

La obra que marcó un antes y un después en la trayectoria del escultor Miguel Sansón ya forma parte del patrimonio artístico de la Diputación de Cáceres. La pieza, una singular interpretación contemporánea de una silla realizada en hierro forjado, ocupa desde este lunes el centro del claustro del Palacio de Mayoralgo, donde dialoga con uno de los espacios históricos más emblemáticos de la capital cacereña.

La institución provincial ha adquirido esta escultura, considerada el punto de partida de 'Sent-Art', una colección integrada por más de 40 sillas en las que Sansón explora las posibilidades artísticas del hierro, el diseño y las formas cotidianas.

De Madrid a Cáceres

La pieza fue creada para participar en 2002 en la exposición 'Otras Meninas', celebrada en Madrid. Allí compartió espacio con obras de artistas como Chillida, Salazar, Yagüe o de Villota.

El propio Sansón recuerda aquella muestra como un momento decisivo en su trayectoria. La repercusión alcanzada por la silla le animó a continuar trabajando sobre ese mismo concepto hasta dar forma a una colección completa.

La mayoría de las obras de 'Sent-Art' se encuentran actualmente en colecciones privadas, e incluso una de ellas fue adquirida por Patrimonio Nacional. Ahora, la pieza que originó toda la serie pasa a formar parte del patrimonio artístico de la Diputación de Cáceres y se instala en uno de sus edificios más representativos.

Historia y creación contemporánea

La llegada de la escultura refuerza el proyecto de convertir el Palacio de Mayoralgo en un espacio que vaya más allá de su función administrativa. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, ha defendido en distintas ocasiones que "el edificio debe abrirse a la ciudadanía" y consolidarse también como lugar de encuentro cultural.

La instalación de la obra permite que en un mismo inmueble convivan un yacimiento arqueológico con más de 2.000 años de historia y una creación contemporánea. Dos lenguajes artísticos separados por siglos, pero unidos ahora dentro de un espacio que conserva buena parte de la memoria histórica de la ciudad de Cáceres.

Una vida ligada a la forja

Miguel Sansón nació en Almoharín en 1961 y comenzó a familiarizarse con el hierro desde muy joven, cuando ayudaba a su padre en la herrería familiar. Aquella experiencia marcó el inicio de una trayectoria en la que la artesanía tradicional ha terminado dialogando con la escultura abstracta, el diseño y el arte contemporáneo.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran La silla Anastasia, creada en 1995, y Ascensión Fortaleza de Extremadura, realizada en 2008 con motivo del 25 aniversario del Estatuto de Autonomía y situada en el atrio de la Asamblea de Extremadura.

Su trabajo ha sido reconocido con distinciones como la Medalla de Extremadura, concedida en 2006 por su aportación al diseño de la forja y su vinculación con la región. También recibió el Primer Premio Jóvenes Emprendedores Europeos de Extremadura en 2002, el Primer Premio de Artesanía en 2004 y el Premio Montánchez Diálogo de Culturas en 2021. Además, fue finalista del Premio Nacional de Artesanía Innova en 2011.

Mucho más que un asiento

A simple vista sigue siendo una silla. Sin embargo, basta detenerse unos segundos para descubrir que nunca fue concebida para cumplir esa función. Su verdadero propósito es otro: invitar a mirar de una manera diferente aquello que parecía cotidiano.

Ahora, instalada en el corazón del Palacio de Mayoralgo, la obra encuentra un nuevo significado. Entre muros cargados de historia, demuestra que el patrimonio no solo se conserva restaurando el pasado, sino también incorporando creaciones capaces de dialogar con él y seguir escribiendo la historia cultural de Extremadura.