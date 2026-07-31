La Agrupación Vecinal de Cáceres pone deberes al ayuntamiento para mejorar los barrios

La Agrupación Vecinal de Cáceres ha fijado tres prioridades para avanzar en la mejora de los barrios en su interlocución con el ayuntamiento: conocer qué actuaciones de los presupuestos participativos siguen pendientes, intervenir en el diseño de las futuras líneas de autobús urbano y mejorar la coordinación de las actividades y celebraciones de los barrios. La entidad reclama que estas prioridades se concreten en actuaciones y compromisos definidos durante los próximos meses.

Todas estas demandas se abordaron este miércoles durante una reunión institucional en la que participaron el alcalde, Rafa Mateos; la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos; la presidenta de la agrupación, Gema Gallego, y varios miembros de su junta directiva. El encuentro permitió repasar el estado de las inversiones vecinales, la planificación de la movilidad, la coordinación de las celebraciones y los canales de participación ciudadana.

Balance desde 2023

La agrupación ha pedido al consistorio un documento desglosado por barrios sobre los presupuestos participativos de 2023, 2024 y 2025. Según expone el colectivo, el balance deberá reflejar, con datos actualizados a julio de 2026, qué propuestas vecinales han sido completadas, cuáles se encuentran en marcha y cuáles aún no han comenzado.

La organización considera que esta información permitirá comprobar el grado de cumplimiento de lo acordado en cada convocatoria y aclarar la situación de iniciativas elegidas por la ciudadanía que todavía no se han hecho realidad. Además, facilitará que cada asociación conozca con precisión la evolución de los proyectos aprobados para su zona.

Calendario compartido

La entidad también ha planteado establecer un sistema previo de planificación para ordenar las fiestas y propuestas culturales impulsadas por las asociaciones. La intención es que las fechas se acuerden antes de cerrar y difundir las programaciones, de modo que exista una visión conjunta de la oferta prevista en la ciudad.

Para ello, se estudia crear un grupo de trabajo en el que participen el consistorio y los colectivos vecinales. Este espacio permitiría evitar la concentración de eventos en un mismo fin de semana, favorecer la colaboración entre entidades y repartir las citas de forma más equilibrada a lo largo del año.

Cambios en los autobuses

Asimismo, el colectivo ha reclamado que el futuro Plan Director de Transporte incorpore las observaciones consensuadas por las asociaciones tras analizar el borrador municipal. Estas aportaciones afectan tanto a los itinerarios previstos como a la cobertura de zonas donde se han detectado conexiones insuficientes o necesidades específicas de desplazamiento.

Antes de que se licite el próximo contrato, la agrupación reclama conocer cuáles de esas propuestas se incorporarán al documento definitivo. También considera necesario despejarlo con antelación para comprobar que la reorganización del servicio responde a las necesidades reales de movilidad y no empeora la cobertura en ningún barrio.

Nueva convivencia vecinal

La reunión sirvió también para avanzar en la preparación de la II Convivencia Vecinal, cuya primera edición obtuvo una buena respuesta. Los detalles de la nueva convocatoria, incluidas las fechas y los espacios elegidos, se anunciarán a partir de septiembre.

La Agrupación Vecinal ha pedido el respaldo del Ayuntamiento de Cáceres para afianzar este encuentro como una cita anual entre asociaciones y ciudadanía, concebida para compartir actividades, fortalecer los vínculos entre los barrios y fomentar la participación social.

A su vez, pondrá en marcha un formulario interno con el que cada entidad podrá trasladar de forma ordenada sus principales necesidades, iniciativas y propuestas. Este instrumento ayudará a identificar problemas comunes, fijar prioridades y realizar un seguimiento más preciso de las demandas planteadas.

La información recogida se canalizará a través de las vocalías especializadas de la junta directiva, constituida en septiembre de 2025, que analizarán las propuestas de su ámbito, desde vivienda y urbanismo hasta medio ambiente, sanidad, cultura, juventud, empleo, igualdad, movilidad y comunicación. De este modo, la agrupación podrá ordenar las demandas y agilizar la respuesta a las necesidades de cada barrio.