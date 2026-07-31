El ajedrez y el folk protagonizarán las propuestas culturales de Cáceres a comienzos de agosto

Propuestas culturales muy diversas.

El ajedrez volverá este verano a la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública de Cáceres volverá a incorporar el ajedrez a su programación cultural de verano con una nueva sesión prevista para el próximo 4 de agosto. La actividad se desarrollará entre las 11.00 y las 12.00 horas, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de este juego de estrategia en un espacio dedicado a la cultura y el conocimiento.

La iniciativa supondrá el regreso del ajedrez a la programación estival de la biblioteca, que incluirá esta cita dentro de sus actividades de verano. La sesión tendrá una duración de una hora y se celebrará en horario de mañana. Con propuestas de este tipo, la Biblioteca Pública de Cáceres continuará apostando por actividades culturales y de participación que amplían la oferta de ocio durante el periodo estival. El ajedrez volverá así a ocupar un lugar destacado en la programación del centro el próximo 4 de agosto.

'Mansaborá Folk' en el Museo Casa de los Caballos

El grupo Mansaborá Folk ofrecerá un concierto el próximo 6 de agosto en el Museo Casa de los Caballos, en una actuación programada entre las 21.00 y las 22.00 horas. El recinto, situado en la calle Rincón de la Monja, 25, acogerá una nueva cita dedicada a la música tradicional extremeña.

La actuación permitirá al público disfrutar de una de las formaciones de referencia del panorama folk regional. 'Mansaborá Folk' nació en Cáceres en 2005 con el objetivo de difundir la cultura tradicional extremeña y, desde entonces, ha desarrollado una amplia trayectoria sobre los escenarios, con cientos de conciertos ofrecidos tanto en Extremadura como en otras comunidades y en festivales especializados.