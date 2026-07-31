Alcántara, cuatro décadas de un Festival de Teatro Clásico de referencia en la escena regional y nacional

Esta primera semana de agosto Alcántara vuelve a convertirse en el referente del teatro de los pequeños municipios, pero con grandes montajes. Sus calles se llenan de artistas, las plazas se transforman en escenarios y el Conventual de San Benito recibe a más espectadores que habitantes tiene todo el municipio. Así celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico su 40ª edición, una efeméride que invita a recordar el camino recorrido mientras continúa escribiendo su historia.

Pocos festivales pueden presumir de una historia tan ligada a su pueblo. En Alcántara, el teatro no llega únicamente al escenario del Conventual. Sale a las calles, llena las plazas, mueve la economía local y transforma durante más de una semana la vida cotidiana del municipio. Es esa relación entre patrimonio, vecinos y cultura la que ha convertido al Festival en una auténtica seña de identidad.

Esta edición tendrá inevitablemente un marcado carácter emocional. El aniversario servirá para recordar a las personas que han construido el festival desde 1985 y rendir homenaje a quienes han dejado una huella imborrable en su historia. La inauguración incluirá un recorrido por estas cuatro décadas, con un reconocimiento a los directores y directoras que han guiado el certamen y a otras figuras esenciales para entender su evolución. También habrá un brindis colectivo y un cumpleaños simbólico que invitará al público a celebrar una historia compartida.

Festival de Teatro Clásico de Alcántara / CEDIDA

Programación oficial

Entre esos nombres destaca uno por encima de todos. Rafael Álvarez ‘El Brujo’, el actor que más veces ha pisado las tablas del Conventual de San Benito, recibirá un homenaje especial coincidiendo con esta edición. Su vínculo con Alcántara trasciende lo artístico y forma ya parte de la memoria del Festival. Además, será uno de los grandes protagonistas de la programación con una representación muy especial el jueves, 6 de agosto, de ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’, concebida como uno de los momentos más esperados del 40 aniversario.

La programación oficial mantiene la apuesta por combinar tradición, calidad y diversidad. Tras la actuación de ‘El Brujo’, el público podrá disfrutar el viernes, 7 de agosto, de ‘Casa con dos puertas, mala es de guardar’, de la extremeña Verbo Producciones, una de las compañías con mayor proyección del panorama regional.

El sábado, 8 de agosto, el tercer gran espectáculo será ‘Farra’, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico junto a la Compañía Lucas Escobedo, una propuesta galardonada con el Premio Max 2025 al Mejor Espectáculo Musical que combina humor, música y teatro físico con una mirada contemporánea a los clásicos.

El cierre del domingo, 9 de agosto, llegará con otro de los grandes hitos de esta edición. La zarzuela regresará al escenario principal del Festival con ‘Doña Francisquita’, una de las obras más emblemáticas del repertorio lírico español. Su recuperación no es casual. Este género formó parte de la identidad del certamen durante sus primeros años y vuelve precisamente ahora, cuando el festival celebra sus cuatro décadas de historia, como un guiño a sus orígenes y a la evolución que ha experimentado desde entonces.

‘Festival Off’

Pero quien visite Alcántara descubrirá muy pronto que el Festival va más allá del telón del Conventual. El llamado ‘Festival Off’ vuelve a convertir todo el municipio en un gran escenario al aire libre con una programación gratuita pensada para públicos de todas las edades. Pasacalles, circo, magia, música, teatro familiar, talleres infantiles, paseos teatralizados, animación de calle y un mercado artesanal y gastronómico, entre otras actividades, llenarán las calles de actividad desde el primer hasta el último día.

Entre las propuestas destaca el estreno absoluto de ‘La Carreta de la Fantasía’, un espectáculo familiar que reivindica la tradición del teatro itinerante, además de montajes como ‘Quimera’, ‘Very Big Pulga’, ‘El Bosque Encantado’, o ‘Thalatessa’.

Festival de Teatro Clásico de Alcántara / CEDIDA

La programación paralela incorpora también una conferencia especialmente diseñada para este aniversario bajo el título ‘40 años, un sueño hecho realidad’, así como la tradicional recreación histórica de la ‘Investidura del Maestre’, consolidando un modelo cultural que convierte el patrimonio monumental de Alcántara en parte esencial de la experiencia escénica.

Uno de los rasgos que mejor definen al Festival de Teatro Clásico de Alcántara es precisamente esa capacidad para implicar a todo el municipio. Durante nueve días, vecinos, comerciantes, asociaciones y visitantes comparten un mismo espacio en el que las representaciones conviven con la actividad cotidiana. El Festival deja de ser únicamente una programación teatral para convertirse en una experiencia colectiva que refuerza la identidad del pueblo y demuestra que la cultura también puede encontrar su gran escenario en el medio rural.

Cuatro décadas después de aquella primera edición, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Alcántara llega a este aniversario con la misma vocación con la que nació: acercar los clásicos a todos los públicos desde un enclave patrimonial único. La diferencia es que hoy ya forma parte de la historia cultural de Extremadura y del calendario imprescindible del teatro español. Y todo indica que, cuando vuelva a levantarse el telón este verano, Alcántara seguirá demostrando que el tamaño de un municipio nunca limita la genialidad de un proyecto cultural.

La 40ª Edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara está organizada por el Ayuntamiento de Alcántara bajo la dirección de Atakama Creatividad Cultural y con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, además de la colaboración de Alimentos de Extremadura, Hospederías de Extremadura, Caja Rural de Extremadura, Oeste Energía Solar-Comunicaciones, la ONCE, Fundación Iberdrola España y el Centro Comercial Ruta de la Plata.

La programación completa se puede consultar en su web: https://festivaldealcantara.com/