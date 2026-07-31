Sucesos
Los bomberos rescatan a una persona herida en una vivienda de la calle Parras de Cáceres
El Sepei accedió con un camión escala al primer piso de un inmueble de la calle Parras y la víctima fue trasladada al Hospital Universitario
Los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres rescataron durante la tarde-noche de este jueves a una persona que había resultado herida tras sufrir una caída en el interior de un edificio situado en el número 6 de la calle Parras, en el centro de Cáceres y justo al lado del párking de Obispo Galarza.
La intervención comenzó pasadas las 20.30 horas, después de que se alertara de que una persona de mediana edad necesitaba asistencia médica y no podía facilitar el acceso a la vivienda.
Camión escala
Los efectivos se desplazaron hasta el lugar con un camión escala, que utilizaron para alcanzar el balcón del primer piso. Una vez allí, consiguieron entrar de manera forzosa a través de la puerta del balcón y acceder hasta la persona herida.
Tras ser atendida y rescatada, abandonaron el inmueble por la puerta principal. Hasta la calle Parras se desplazaron también una ambulancia y una patrulla de la Policía Nacional. Casi una hora después de la intervención, todavía se podía ver la puerta por la que habían accedido abierta.
Traslado al hospital
La persona herida fue trasladada posteriormente al Hospital Universitario de Cáceres para someterse a una valoración médica más exhaustiva. Por el momento se desconoce el alcance de las lesiones.
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