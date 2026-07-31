Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Sucesos

Los bomberos rescatan a una persona herida en una vivienda de la calle Parras de Cáceres

El Sepei accedió con un camión escala al primer piso de un inmueble de la calle Parras y la víctima fue trasladada al Hospital Universitario

Número 6 de la calle Parras, donde se produjo el rescate.

Número 6 de la calle Parras, donde se produjo el rescate. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres rescataron durante la tarde-noche de este jueves a una persona que había resultado herida tras sufrir una caída en el interior de un edificio situado en el número 6 de la calle Parras, en el centro de Cáceres y justo al lado del párking de Obispo Galarza.

La intervención comenzó pasadas las 20.30 horas, después de que se alertara de que una persona de mediana edad necesitaba asistencia médica y no podía facilitar el acceso a la vivienda.

Camión escala

Los efectivos se desplazaron hasta el lugar con un camión escala, que utilizaron para alcanzar el balcón del primer piso. Una vez allí, consiguieron entrar de manera forzosa a través de la puerta del balcón y acceder hasta la persona herida.

Tras ser atendida y rescatada, abandonaron el inmueble por la puerta principal. Hasta la calle Parras se desplazaron también una ambulancia y una patrulla de la Policía Nacional. Casi una hora después de la intervención, todavía se podía ver la puerta por la que habían accedido abierta.

Noticias relacionadas y más

Traslado al hospital

La persona herida fue trasladada posteriormente al Hospital Universitario de Cáceres para someterse a una valoración médica más exhaustiva. Por el momento se desconoce el alcance de las lesiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue de bomberos en pleno centro de Cáceres para rescatar a una mujer en su vivienda
  2. El humo de los grandes incendios de Ávila y Madrid llega a Cáceres y deja una intensa capa sobre la ciudad
  3. Alarma en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres tras huir de Urgencias un paciente con una navaja
  4. La singular pieza de 34 toneladas que da la bienvenida a la nueva Ronda Sur de Cáceres
  5. Dos condenados por tender una trampa en Wallapop para recuperar una moto 'scooter' en Cáceres
  6. La Ronda Sur de Cáceres es una realidad: abre al tráfico la nueva vía que conecta el ferial con la carretera de Miajadas
  7. Cáceres da luz verde definitiva a las torres de viviendas de hasta once plantas junto a la Ribera del Marco
  8. Dos octogenarios, tres dientes perdidos y un cabezazo: la insólita pelea del parque del Príncipe de Cáceres que llegó a juicio

Los bomberos rescatan a una persona herida en una vivienda de la calle Parras de Cáceres

Los bomberos rescatan a una persona herida en una vivienda de la calle Parras de Cáceres

Un paso más para actuar antes cuando cada minuto cuenta: los desfibriladores llegan a los pueblos de Cáceres

Un paso más para actuar antes cuando cada minuto cuenta: los desfibriladores llegan a los pueblos de Cáceres

La Junta deniega la concesión directa para explotar la mina de litio de Cáceres por falta de estudios

La Junta deniega la concesión directa para explotar la mina de litio de Cáceres por falta de estudios

Charca Musia denuncia la salida de tierra hacia la nueva Ronda Sur de Cáceres: "Nos estamos comiendo el polvo"

Charca Musia denuncia la salida de tierra hacia la nueva Ronda Sur de Cáceres: "Nos estamos comiendo el polvo"

El ajedrez y el folk protagonizarán las propuestas culturales de Cáceres a comienzos de agosto

El ajedrez y el folk protagonizarán las propuestas culturales de Cáceres a comienzos de agosto

Cáceres impulsó en 1950 la mejora de caminos, la construcción de viviendas y el apoyo al Deportivo Cacereño

Cáceres impulsó en 1950 la mejora de caminos, la construcción de viviendas y el apoyo al Deportivo Cacereño

Cáceres revive el espíritu de los cineclubs con 30 proyecciones entre octubre y junio

Cáceres revive el espíritu de los cineclubs con 30 proyecciones entre octubre y junio

Cáceres aprueba 255.000 euros para entidades sociales entre críticas por la ayuda a Red Madre: "Están en contra de los derechos de la mujer"

Cáceres aprueba 255.000 euros para entidades sociales entre críticas por la ayuda a Red Madre: "Están en contra de los derechos de la mujer"
Tracking Pixel Contents