Cáceres aprueba 255.000 euros para entidades sociales entre críticas por la ayuda a Red Madre: "Están en contra de los derechos de la mujer"

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado la tramitación de seis convenios de colaboración con cinco entidades sociales de la ciudad por un importe total de 255.000 euros. Los acuerdos, aprobados este jueves por el Consejo Rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas), financiarán proyectos relacionados con la alimentación, la atención a personas sin hogar, la inserción laboral y el acompañamiento a mujeres y familias vulnerables.

La aprobación no contó, sin embargo, con el respaldo unánime de los grupos municipales. PSOE y Unidas Podemos votaron en contra del convenio de 10.000 euros destinado a Red Madre Extremadura, al cuestionar tanto la orientación de esta asociación como el procedimiento elegido para concederle la ayuda.

Consejo rector del Imas de Cáceres. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Desde el PSOE señalaron que no son partidarios de favorecer con fondos públicos a entidades que, a su juicio, se posicionan contra derechos reconocidos a las mujeres. "No favorecemos con dinero público a asociaciones contra los derechos de las mujeres, como el aborto", manifestó el grupo socialista.

Unidas Podemos también rechazó el acuerdo al considerar que Red Madre debería haber concurrido a una convocatoria abierta junto con otras organizaciones. "Existen numerosas asociaciones con fines similares. Consideramos que debía participar en las subvenciones de concurrencia competitiva", defendió la formación.

Atención a mujeres vulnerables

El convenio con Red Madre Extremadura contempla una aportación municipal de 10.000 euros para prestar atención especializada a mujeres embarazadas y madres en situación de vulnerabilidad. El proyecto incluye apoyo psicosocial, atención psicológica, recursos relacionados con la crianza y acompañamiento a gestantes y madres con hijos menores de 24 meses.

Entre los acuerdos aprobados también figura una ayuda de 10.000 euros al Banco de Alimentos de Cáceres para reforzar la compra y distribución de alimentos y productos de higiene. El programa atenderá a familias con menores derivadas por el IMAS durante los periodos en los que no esté activo el Programa Básico, además de a hogares vulnerables sin menores durante todo el año, en coordinación con la red de reparto social.

La Fundación Secretariado Gitano recibirá otros 15.000 euros para desarrollar el Proyecto Cali, dirigido a promover la inclusión social y laboral de mujeres gitanas en situaciones de especial vulnerabilidad. La iniciativa contempla itinerarios individualizados, formación, adquisición de competencias digitales, acompañamiento y detección precoz de posibles casos de violencia de género.

Por su parte, Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres contará con una aportación de 50.000 euros para el Centro Vida, dedicado a la atención integral y el acompañamiento de personas sin hogar o en situación de exclusión social.

La concejala responsable del IMAS, Jacobi Ceballos, explicó que la decisión adoptada por el Consejo Rector supone el inicio del procedimiento administrativo previo a la firma de los convenios, que está prevista para los próximos días. Será entonces cuando las aportaciones económicas puedan hacerse efectivas.

"Estos 255.000 euros se traducen en realidades muy concretas: platos de comida, productos de primera necesidad, acompañamiento en situaciones difíciles y oportunidades reales de empleo e inclusión para que nadie en Cáceres se quede atrás", afirmó Ceballos.

Cheques bebé

El IMAS trabaja también en la nueva convocatoria de los cheques bebé de Cáceres, cuyas bases reguladoras están en fase de preparación. El Ayuntamiento se encuentra a la espera de distintos informes internos para comprobar que el procedimiento cumple todos los requisitos administrativos antes de su aprobación.

La principal novedad de este año será la ampliación del periodo de nacimiento que dará derecho a solicitar la ayuda. La convocatoria incluirá a todos los niños nacidos entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2026.

Con este cambio, el Ayuntamiento pretende corregir el vacío existente en convocatorias anteriores, cuando los menores nacidos entre el 15 y el 31 de diciembre quedaban fuera de las ayudas al no encajar en ninguno de los periodos establecidos. Las nuevas bases incorporarán expresamente a esos niños para que las familias puedan optar al cheque en las mismas condiciones que el resto.