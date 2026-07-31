Nuestro pasado
Cáceres impulsó en 1950 la mejora de caminos, la construcción de viviendas y el apoyo al Deportivo Cacereño
La Diputación Provincial destinó 350.000 pesetas a la mejora de caminos vecinales, mientras el Instituto Nacional de la Vivienda aportó casi 1,5 millones para 88 casas protegidas
La provincia de Cáceres vivió en 1950 un periodo marcado por las inversiones públicas y por el impulso a la construcción de vivienda protegida, al tiempo que el Deportivo Cacereño consolidó su estructura directiva con la reelección de Sanz Catalán como presidente de la entidad.
Mejoras en la red de caminos
En marzo de aquel año, la Diputación Provincial de Cáceres dio luz verde a una partida de 350.000 pesetas destinada a la realización de arreglos en diversos caminos vecinales. La inversión tuvo como objetivo mejorar las comunicaciones en distintos puntos de la provincia y facilitar las conexiones entre núcleos rurales.
Paralelamente, la futura barriada del Espíritu Santo se encontraba en vías de realización, en un momento en el que el crecimiento urbano de la capital comenzaba a tomar forma mediante nuevas promociones residenciales. En este contexto, el Instituto Nacional de la Vivienda concedió cerca de un millón y medio de pesetas para la construcción de 88 viviendas protegidas, una actuación que representó un importante impulso para el acceso a la vivienda de numerosas familias cacereñas.
El Cacereño reforzó su dirección
El ámbito deportivo también dejó noticias destacadas. El 25 de junio de 1950, Sanz Catalán fue reelegido para la presidencia del Deportivo Cacereño, lo que supuso la continuidad de su gestión al frente del club. Un mes después, el entonces alcalde de Cáceres fue nombrado presidente de honor del Deportivo Cacereño, un reconocimiento que reforzó los vínculos institucionales entre el Ayuntamiento y la entidad deportiva.
Las actuaciones en infraestructuras, vivienda y deporte reflejaron la actividad desarrollada en Cáceres durante 1950, un año en el que la administración provincial y las instituciones locales impulsaron proyectos destinados a mejorar las comunicaciones, ampliar el parque residencial y fortalecer el tejido deportivo de la ciudad.
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