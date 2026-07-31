Cáceres recibe el tramo de la N-630 que desbloquea el nuevo parque comercial entre Carrefour y Leroy Merlin

El Ayuntamiento de Cáceres ya es titular del tramo de la N-630 situado entre las glorietas de Donantes de Sangre y del Ferrocarril, una transferencia que permite al consistorio avanzar en la ordenación de los accesos al futuro parque comercial proyectado entre Carrefour y Leroy Merlin.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al municipio un tramo de 1.224 metros de longitud, comprendido entre los puntos kilométricos 553,090 y 554,622. Desde la firma de la resolución, el Ayuntamiento pasa a ser responsable de su conservación, explotación y mantenimiento.

El pasado 23 de junio

La entrega se hizo efectiva el pasado 23 de junio, después de que el secretario de Estado de Transportes firmara la resolución por delegación del ministro, según ha informado este viernes el departamento estatal.

La superficie transferida alcanza aproximadamente los 41.397 metros cuadrados. La cesión excluye las glorietas de Donantes de Sangre y del Ferrocarril, aunque sí incorpora la pasarela peatonal que conecta la avenida de Alemania con la estación ferroviaria.

El cambio de titularidad no implica ninguna transferencia económica ni genera obligaciones financieras para la Administración General del Estado. El Ayuntamiento asume el tramo con todos sus elementos auxiliares, instalaciones y equipamientos.

El acceso que frenaba el proyecto

La operación supone un paso decisivo para desbloquear el parque comercial promovido por la empresa andaluza Bogaris en los terrenos situados entre Carrefour y Leroy Merlin.

La titularidad estatal de la carretera impedía hasta ahora que el tramo pudiera tratarse plenamente como viario urbano y dificultaba la definición de los accesos al nuevo desarrollo comercial. El ayuntamiento necesitaba hacerse cargo de la vía para ordenar la entrada y salida de vehículos y completar la tramitación urbanística del sector.

Cesión gratuita

El Pleno municipal aprobó en abril solicitar al Ministerio la cesión gratuita y sin contraprestaciones del tramo. El acuerdo introdujo expresamente el carácter gratuito de la transferencia, una precisión requerida para poder culminar el expediente administrativo.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ya señaló entonces que la conexión viaria constituía “el único escollo real del proyecto” y que, una vez obtenida la carretera, el desarrollo quedaría encarrilado desde el punto de vista urbanístico.

Bogaris

Con la cesión ya formalizada, Bogaris deberá adaptar su propuesta al acceso consensuado con la Demarcación de Carreteras, que se situará entre las glorietas de Donantes de Sangre y del Movimiento Scout.

El proyecto podrá continuar ahora con la elaboración del estudio de detalle y la posterior urbanización de los terrenos. A partir de ese momento, corresponderá a la promotora activar la inversión y concretar la configuración definitiva del nuevo polo comercial de Cáceres.