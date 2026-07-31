Temporada de cine
Cáceres revive el espíritu de los cineclubs con 30 proyecciones entre octubre y junio
La Fundación ReBross ofrecerá una película cada martes en los Multicines Cáceres y ya suma un centenar de socios
Los martes tendrán desde el próximo mes de octubre una nueva cita con la gran pantalla en Cáceres. La Fundación ReBross impulsará la primera temporada del Cineclub Cáceres, una propuesta que incorporará a la agenda cultural de la ciudad una programación de 30 películas hasta junio de 2027.
Las sesiones se celebrarán semanalmente durante el curso académico 2026-2027, a las 20.00 horas en los Multicines Cáceres, con una selección de títulos reconocidos por su calidad y su recorrido en algunos de los festivales internacionales más prestigiosos.
Cuota e inscripciones
La iniciativa, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cáceres y la colaboración de los multicines, tendrá una cuota de 60 euros para toda la temporada, que deberá abonarse mediante domiciliación bancaria. Las personas que quieran sumarse al proyecto podrán formalizar su inscripción a través del correo electrónico habilitado por la organización hasta el 31 de agosto, fecha en la que finaliza el plazo para presentar las solicitudes.
Según la fundación, el cineclub cuenta ya con un centenar de socios adscritos antes de iniciar su actividad. Con esta base, el proyecto aspira a recuperar la esencia de los antiguos cineclubs como espacios para ver películas, intercambiar impresiones y acercarse a títulos menos habituales en la cartelera comercial.
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