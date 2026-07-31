El calor extremo pone en riesgo a las mascotas: veterinarias de Cáceres explican cómo protegerlas y viajar con ellas

Las altas temperaturas no solo ponen a prueba la resistencia de las personas, sino que también suponen un importante riesgo para la salud de los animales. En plena temporada de calor extremo, las veterinarias Sonia Rodríguez y Julia Bermejo, que ejercen en Cáceres, explican cómo afectan estas condiciones a mascotas y otros animales, cuáles son los principales peligros a los que se enfrentan y qué medidas pueden adoptar los propietarios para protegerlos. Desde la hidratación hasta los paseos o la exposición al sol, ambas especialistas ofrecen una serie de recomendaciones para ayudar a que los animales afronten el verano de la forma más segura posible.

"Lo más importante es evitar que el animal esté expuesto al calor durante mucho tiempo. Siempre recomendamos que permanezca en un lugar fresco, bien ventilado y con sombra, que tenga agua fresca disponible en todo momento y que no haga ejercicio en las horas centrales del día. Si vemos que está acalorado, podemos ayudarle a bajar la temperatura poco a poco colocando una toalla húmeda sobre zonas como el abdomen o las ingles. Lo que nunca debemos hacer es echarle agua helada para enfriarlo rápidamente, porque ese cambio brusco de temperatura puede ser perjudicial y empeorar su estado", explican.

Especial atención a cachorros, mayores y braquicéfalos

Asimismo, las expertas advierten de que hay animales que requieren una atención especial durante los episodios de altas temperaturas. Los cachorros y los animales de edad avanzada tienen una menor capacidad para regular su temperatura corporal, por lo que son especialmente vulnerables al calor. También destacan el caso de los animales braquicéfalos, como los perros de hocico corto y achatado, cuya anatomía dificulta la disipación del calor y aumenta el riesgo de sufrir golpes de calor. A ello se suman los animales con enfermedades cardíacas, respiratorias o endocrinas, así como aquellos que padecen obesidad, ya que todos ellos presentan una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones graves asociadas a las altas temperaturas.

Los felinos toleran mejor el calor, pero no son inmunes

Por otro lado, las veterinarias explican que, en términos generales, los gatos suelen tolerar mejor las altas temperaturas que los perros, ya que regulan de forma más eficaz su actividad y buscan de manera instintiva lugares frescos y con sombra para refugiarse del calor. No obstante, advierten de que esta mayor capacidad de adaptación no los hace inmunes a los efectos de las altas temperaturas. Los gatos también pueden sufrir deshidratación o golpes de calor, especialmente si son de edad avanzada, tienen sobrepeso o padecen enfermedades crónicas.

Un gato. / Cedida

Claves para viajar con animales en verano

En cuanto a los desplazamientos durante el verano, las veterinarias insisten en que viajar con mascotas requiere una planificación previa para garantizar su bienestar. Recomiendan realizar los trayectos en las horas más frescas del día, hacer paradas frecuentes para que el animal pueda beber agua y descansar, y utilizar siempre sistemas de retención homologados para viajar con seguridad. También consideran fundamental comprobar que el destino admite mascotas y cuenta con espacios adecuados para ellas. Además, aconsejan llevar la documentación sanitaria al día, la medicación habitual en caso de que el animal la necesite y localizar con antelación un centro veterinario cercano al lugar de vacaciones, de modo que se pueda actuar con rapidez ante cualquier emergencia.

Más de veinte años al cuidado de los animales

Tras más de dos décadas de trayectoria profesional, Sonia Rodríguez y Julia Bermejo aseguran que continúan ejerciendo la veterinaria con la misma ilusión que cuando comenzaron. Afirman que lo más gratificante de su trabajo es acompañar a las mascotas y a sus familias en todas las etapas de su vida, creando vínculos de confianza que, en muchos casos, se mantienen durante años. Para ambas, haber visto crecer la clínica, adaptarse a los avances de la medicina veterinaria y seguir contando con la confianza de tantas familias después de más de veinte años representa, sin duda, el mayor reconocimiento a su labor.