Charca Musia denuncia la salida de tierra hacia la nueva Ronda Sur de Cáceres: "Nos estamos comiendo el polvo"

Apenas tres días después de la apertura al tráfico de la nueva Ronda Sur de Cáceres, los empresarios del polígono de Charca Musia han denunciado las condiciones en las que ha quedado uno de sus accesos a la vía. La conexión existe, pero discurre por un camino de tierra que, con el paso creciente de vehículos, genera grandes cantidades de polvo y amenaza con convertirse en un barrizal cuando lleguen las lluvias.

La Asociación de Empresarios del Polígono de Charca Musia solicita que el camino sea acondicionado y, a ser posible, asfaltado al menos hasta la entrada principal del recinto empresarial. Su presidente, Andrés Borrego, advierte de que el problema afecta tanto a las industrias como a las viviendas situadas en las proximidades: "Cada vez que pasa un vehículo se levanta muchísimo polvo. Los vecinos se lo van a estar comiendo durante todo el día y el polvo en suspensión llega también hasta nuestras industrias".

Andrés Borrego, presidente del polígono de Charca Musia. / E. P.

El presidente de los empresarios reconoce que la apertura de la ronda supone una mejora para la movilidad de Cáceres y agradece que se haya habilitado una conexión con el polígono, pero considera que el camino ha quedado en peores condiciones que antes de las obras. "Yo entiendo que nuestro área empresarial está como está y que hay muchas cosas por hacer, pero si me dejan el acceso peor de lo que estaba, lo mínimo es acondicionarlo", señala. "No estoy pidiendo necesariamente que se asfalte entero, pero al menos que se eche grava, se nivele o se adopte alguna solución".

Vehículos cubiertos de polvo

La situación está afectando especialmente a las empresas que trabajan con vehículos. Borrego, propietario de una compañía con una flota de grúas, asegura que ya ha pedido a sus conductores que eviten utilizar esta conexión. El acceso se encuentra en el entorno de la pasarela metálica construida junto al trazado de la antigua Vía de la Plata. Desde la apertura de la ronda, numerosos conductores han comenzado a utilizarlo para entrar y salir del polígono, lo que ha multiplicado el tránsito por el camino.

Los empresarios sostienen que durante la elaboración del proyecto también solicitaron otra conexión desde la zona de Nuevo Cáceres hacia la calle Océano Atlántico, una de las principales arterias interiores del polígono y que sí se encuentra asfaltada. Según Borrego, la propuesta consistía en habilitar un ramal que permitiera entrar o salir directamente desde la ronda y evitara que el polígono quedara sin comunicación por su parte superior. Sin embargo, esta conexión no fue incorporada finalmente al proyecto.

El ayuntamiento dice que las obras continúan

El Ayuntamiento de Cáceres señala que, aunque la nueva ronda ya se ha abierto al tráfico, los trabajos todavía no han concluido y la empresa adjudicataria continúa actuando en la zona. Fuentes municipales explican que la vía se ha puesto en servicio, entre otros motivos, para comprobar su comportamiento ante el paso de vehículos, pero precisan que todavía se está trabajando en caminos y accesos relacionados con la infraestructura.

Fotogalería | Las imágenes del acto inaugural del tramo II de la Ronda Sureste de Cáceres /

La Consejería de Infraestructuras, sin embargo, sostiene que el espacio concreto al que se refieren los empresarios es de competencia municipal y recomienda dirigir la reclamación al Ayuntamiento.

Una reunión prevista para septiembre

La asociación empresarial mantiene conversaciones con el área municipal de Urbanismo para abordar las necesidades de Charca Musia y tiene prevista una nueva reunión en septiembre. Borrego insiste en que los empresarios valoran positivamente los avances y la apertura de nuevas conexiones, pero reclaman que las actuaciones no empeoren las condiciones existentes.

"Estamos hablando con Urbanismo y sabemos que el polígono tiene que seguir mejorando. Agradecemos los avances, pero si una obra afecta a una calle o a un camino, entendemos que debería dejarse igual o mejor de lo que estaba", concluye.

La Ronda Sur, abierta al tráfico este lunes, conecta el recinto ferial con la carretera de Miajadas y forma parte de la futura Ronda Sureste. La actuación, de cerca de dos kilómetros, incluye doble calzada, carril bici, senda peatonal y conexiones con Casa Plata, la avenida de los Miliarios, Charca Musia y el ferial. La infraestructura se completará previsiblemente en 2027 con el tramo que enlazará con la N-523, la carretera de Badajoz.