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Nuevo frenazo al parque acuático de Casar de Cáceres: la ayuda millonaria del Gobierno se retrasa otros seis meses

La solicitud de Incentivos Regionales no fue debatida porque fue remitida tarde y deberá esperar a la próxima reunión, programada para finales de año

Los promotores mantienen contactos con varios grupos inversores para salvar el proyecto

Zona en la que se construirá el parque acuático de Casar de Cáceres.

Zona en la que se construirá el parque acuático de Casar de Cáceres. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El parque acuático proyectado en Casar de Cáceres tendrá que esperar otros seis meses para conocer si recupera la ayuda millonaria de Incentivos Regionales que resulta decisiva para desbloquear la inversión. La nueva solicitud no fue debatida en la última comisión estatal porque el expediente llegó demasiado tarde y deberá incluirse ya en la próxima reunión, prevista para el segundo semestre del año.

Así lo ha confirmado a este periódico Felipe Hurtado, uno de los promotores que trabaja desde el inicio en la iniciativa. Hurtado ha aclarado que el proyecto no ha sido rechazado ni se ha quedado fuera de las subvenciones, sino que su expediente no llegó a entrar en la comisión que acaba de celebrarse.

Galería de fotos | Los primeros pasos del parque acuático de Casar de Cáceres

Galería de fotos | Los primeros pasos del parque acuático de Casar de Cáceres

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Galería de fotos | Los primeros pasos del parque acuático de Casar de Cáceres / Junta de Extremadura

"No ha ido a la comisión. Entramos tarde porque fue remitido a última hora y vamos a la próxima reunión", ha explicado. La comisión encargada de resolver estas ayudas celebra únicamente dos reuniones al año, una durante el primer semestre y otra en el segundo, por lo que el retraso administrativo obliga al parque a esperar hasta el próximo encuentro, previsiblemente a finales de año.

Seis meses más de espera

Los promotores aseguran que este escenario estaba entre sus previsiones porque conocían que la tramitación autonómica se había cerrado con poco margen. "Con esto jugábamos nosotros y también la Junta, porque sabíamos que se había mandado muy tarde", ha señalado Hurtado.

La demora, por tanto, no altera por ahora sus expectativas sobre la concesión de la subvención, aunque sí frena de nuevo el calendario. "No nos preocupa en absoluto. Lo único que supone son seis meses más", ha afirmado el promotor, quien reconoce que ese tiempo adicional vuelve a retrasar el conjunto del proyecto y las decisiones vinculadas a su financiación.

Diseño del parque acuático turco ‘Land of Legends’, en el que se basará la futura macro infraestructura de Casar de Cáceres.

Diseño del parque acuático turco ‘Land of Legends’, en el que se basará la futura macro infraestructura de Casar de Cáceres. / E. P.

El parque acuático necesita atraer capital privado después de la salida de Donald Caspar Huijsen, que hasta hace unos meses era el principal inversor asociado a la iniciativa. Desde entonces, una sociedad extremeña ha asumido el control del proyecto, los pagos pendientes y la adquisición de los terrenos, mientras mantiene contactos para incorporar nuevos socios.

Más grupos inversores interesados

Hurtado ha indicado que continúan las conversaciones con los grupos que ya habían mostrado interés y que, durante las últimas semanas, se ha sumado otro posible inversor. Sin embargo, cualquier acuerdo definitivo queda condicionado a que se resuelva la nueva solicitud de Incentivos Regionales.

"Tenemos hablado con varios grupos y ahora tenemos otro detrás, pero tenemos que esperar", ha explicado. La subvención permitiría abaratar una inversión que ha llegado a situarse en torno a los 54 millones de euros y facilitaría la entrada de financiación privada.

Pese al nuevo aplazamiento, los responsables del proyecto mantienen una confianza plena en que la ayuda vuelva a concederse. "Tenemos una esperanza total. Confiamos en que no la van a denegar", ha asegurado Hurtado, quien recuerda que la iniciativa ya obtuvo anteriormente una subvención cercana a los nueve millones de euros.

Aquel primer expediente, sin embargo, decayó después de que no se aportara determinada documentación dentro del plazo establecido. La Junta confirmó entonces que la concesión anterior ya no estaba vigente y que el proyecto tendría que comenzar una nueva tramitación para recuperar el respaldo público.

La resolución, en el segundo semestre

La nueva solicitud completó su recorrido por la Administración autonómica, pero su llegada tardía impidió que fuera analizada en la última comisión. El expediente deberá aguardar ahora a la segunda reunión del año, lo que desplaza la decisión varios meses y vuelve a condicionar el calendario de una iniciativa anunciada en 2021.

El parque está previsto en la zona de El Higueral y fue declarado Proyecto Empresarial de Interés Autonómico. Sus previsiones iniciales contemplaban la creación de más de un centenar de empleos estables y su apertura durante el verano de 2026, un plazo que ya resulta inviable por los sucesivos retrasos administrativos, los cambios en la estructura inversora y la falta de inicio de las obras.

Los promotores insisten, no obstante, en que el proyecto continúa vivo y en que la demora no depende ya de ninguna actuación que puedan realizar. "Esto no está en nuestras manos. Es cuestión de esperar y no hay otra cosa", ha resumido Hurtado.

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La próxima comisión de Incentivos Regionales se convierte así en la nueva fecha decisiva para el parque acuático de Casar de Cáceres. Hasta entonces, las conversaciones con los posibles inversores seguirán abiertas, pero sin que pueda cerrarse la estructura financiera que permita comenzar las obras.

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