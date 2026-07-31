La Junta de Extremadura refuerza la seguridad de los motoristas en seis carreteras de Cáceres

La Junta de Extremadura ha iniciado las obras para mejorar la seguridad vial en varios tramos de seis carreteras autonómicas de la provincia de Cáceres. Las actuaciones se desarrollarán en las vías EX-203, EX-205, EX-208, EX-370, EX-118 y EX-386 y prestarán una atención especial a la protección de los motoristas.

Los trabajos se concentrarán en aquellos puntos de la red regional en los que se considera necesario reforzar las condiciones de circulación. Entre las principales intervenciones figura la mejora del coeficiente de rozamiento transversal del firme en diferentes curvas, con el objetivo de aumentar la adherencia del pavimento y reducir el riesgo de deslizamientos o pérdidas de control.

Barreras de seguridad

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda también retirará y sustituirá barreras de seguridad e incorporará sistemas específicos de protección para motociclistas. Se instalarán barreras tipo BSM, concebidas para disminuir la gravedad de las lesiones en caso de que un motorista se salga de la calzada e impacte contra las protecciones laterales.

Las actuaciones incluyen, además, la colocación de hitos de arista equipados con dispositivos disuasores de fauna. La medida pretende reducir el riesgo de accidentes provocados por la irrupción de animales en la carretera, especialmente en aquellos tramos en los que este tipo de incidentes resulta más frecuente.

El proyecto contempla igualmente la renovación de la señalización horizontal mediante el repintado de las marcas viales, con el propósito de mejorar su visibilidad y facilitar una circulación más segura.

Cerca de 670.000 euros en Cáceres

Las obras en la provincia cacereña forman parte del lote 1 del contrato autonómico para mejorar la seguridad viaria en puntos especiales de la red regional. Este lote cuenta con un presupuesto base de licitación de 669.675,99 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El contrato se completa con otros dos lotes en la provincia de Badajoz. Las intervenciones se extenderán a las carreteras EX-103, EX-112, EX-104, EX-105, EX-209, EX-300, EX-320, EX-322, EX-345 y EX-363.

La inversión total prevista para el conjunto de las actuaciones asciende a 2.861.474,82 euros y estará financiada con fondos europeos FEDER. La Junta sostiene que estas mejoras permitirán reducir la siniestralidad, proteger a los usuarios más vulnerables y reforzar la seguridad de la red autonómica de carreteras.