La Justicia da la razón al Ayuntamiento de Cáceres para recuperar el inmueble ocupado de La Muela

El Ayuntamiento de Cáceres podrá continuar con la recuperación del inmueble municipal ocupado de la calle La Juventud, en la zona conocida como La Muela, después de que un juzgado haya confirmado la legalidad de los acuerdos aprobados por el pleno. La resolución respalda el procedimiento iniciado por el consistorio para recuperar de oficio esta propiedad pública.

La Junta de Gobierno Local ha tomado conocimiento este viernes de la sentencia, dictada por la sección número 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Cáceres. El fallo desestima el recurso presentado por los representantes de la agrupación de ocupantes y ratifica íntegramente los acuerdos municipales adoptados el 17 de octubre de 2024 y el 16 de enero de 2025.

Asimismo, obliga a dejar libre y expedito el inmueble, situado en la parcela catastral 599 del polígono 21, dentro del sector Vistahermosa 2, así como a retirar todos los enseres que permanecen en su interior. En caso de incumplimiento, el ayuntamiento podrá ejecutar estas actuaciones de forma subsidiaria.

Posibilidad de recurso

No obstante, la resolución todavía no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un plazo de 15 días. Por este motivo, el consistorio esperará a que concluya el procedimiento judicial antes de llevar a cabo cualquier actuación.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha señalado que el pronunciamiento judicial avala "de forma contundente" la legalidad de la actuación municipal. "Una vez que la sentencia sea firme, procederemos a ejecutar su contenido y a recuperar de forma pacífica el bien, que es de titularidad municipal", ha explicado.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, tras la Junta de Gobierno Local. / Ayuntamiento de Cáceres

Inversiones hidráulicas

Entre otros asuntos, la Junta de Gobierno Local ha conocido el avance técnico del proyecto para mejorar el abastecimiento de agua desde el río Almonte, presupuestado en 31,4 millones de euros y con un plazo de ejecución de 30 meses, y ha valorado la adjudicación de la nueva depuradora, una inversión cercana a los 75 millones integrada en un plan global de saneamiento que supera los 120 millones.

Seguridad, urbanismo y eventos

También ha quedado informada de la concesión de 22.049 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para reforzar el sistema VioGén, ha aprobado la delimitación de las unidades de actuación para iniciar las expropiaciones de la ampliación de Capellanías y ha acordado personarse en el recurso presentado por Feafes contra la recuperación municipal de su inmueble en La Mejostilla.

Además, ha dado luz verde a los convenios para que dos agentes de Madrigalejo y Monroy realicen sus prácticas en la Policía Local de Cáceres y ha autorizado distintos eventos, entre ellos la actuación de Acetre en la Noche del Patrimonio, la Marcha Solidaria Divertea, el festival Locos por la Música y el congreso Potencial Digital.