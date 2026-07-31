KIA Rojas Motor: la tercera generación al volante de un legado familiar

En un sector que cambia a gran velocidad, hay empresas que encuentran en su propia historia el impulso para seguir avanzando. Es el caso de KIA Rojas Motor, integrada en Grupo Rojas Automoción, un grupo familiar que continúa creciendo de la mano de su tercera generación.

Todo comenzó hace más de cincuenta años, cuando Mariano Rojas puso en marcha un pequeño negocio dedicado a la pintura. Con el paso del tiempo, su hijo Antonio Rojas tomó el relevo y fue ampliando la actividad hasta sentar las bases del grupo actual, del que hoy continúa siendo CEO. Aquel pequeño negocio se convirtió en Grupo Rojas Automoción, un grupo empresarial con presencia en toda Extremadura y con nueve marcas de vehículos nuevos.

La tercera generación de la familia también forma parte del proyecto con Gonzalo Rojas, gerente de KIA Rojas Motor, una de las sociedades que integran el grupo. La compañía representa las marcas Kia, EVO y Santana en la provincia de Cáceres, con instalaciones en Cáceres y Plasencia y una red de colaboradores en distintos puntos estratégicos del territorio.

La empresa ha vivido de primera mano la transformación de la automoción y, lejos de resistirse al cambio, ha hecho de la adaptación una de sus fortalezas. «Es un sector que nos exige estar al día, ya que está en plena ebullición. Ahora hay coches eléctricos, híbridos enchufables y están llegando nuevos competidores al mercado», explica Gonzalo Rojas. Para él, la clave está en mantenerse siempre atento a la evolución del mercado y ser capaz de responder a las nuevas demandas de los clientes.

Interior de la exposición del concesionario de Kia Rojas Motor. / IRENE DÍAZ

Una forma de entender el negocio

Si hay una idea que Gonzalo Rojas destaca por encima de todas es que la automoción no se basa únicamente en vehículos, sino en personas. «Puedes tener los coches más bonitos, pero al final las empresas son negocios de personas y los resultados dependen de ellas», afirma.

Esa filosofía se refleja en la forma de trabajar de KIA Rojas Motor. El objetivo no es solo entregar un vehículo, sino acompañar al cliente durante todo el proceso, desde el primer asesoramiento hasta la elección del modelo que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.

El grupo dispone de una amplia oferta de vehículos nuevos y de ocasión, lo que permite ofrecer soluciones adaptadas a perfiles muy diferentes. Sin embargo, para Gonzalo Rojas el verdadero valor de una empresa de automoción se demuestra después de la entrega del vehículo. Por eso la posventa ocupa un lugar muy importante dentro de la estrategia de KIA Rojas Motor. El mantenimiento, las reparaciones, la carrocería y el suministro de recambios originales forman parte de un servicio pensado para acompañar al cliente durante toda la vida útil de su vehículo.

Taller Kia Rojas Motor. / IRENE DÍAZ

«Siempre traslado el mismo mensaje a mis trabajadores: el primer coche lo vendemos desde la exposición, pero el segundo se vende desde el taller», asegura Gonzalo Rojas. Una frase que resume la importancia que conceden a la confianza y a la fidelización. «Queremos crear un vínculo con el cliente a largo plazo para que, cuando llegue el momento de cambiar de coche, vuelva a confiar en nosotros».

Interior de un vehículo Kia en la sala de exhibición de Kia Rojas Motor. / IRENE DÍAZ

Innovar para seguir creciendo

La transformación del sector ha llevado a la empresa a mantener una estrategia de crecimiento basada en la incorporación de nuevas marcas y en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. La llegada de EVO y Santana forma parte de esta evolución, al igual que el interés por seguir ampliando su cartera de fabricantes, especialmente de origen asiático.

Sala de exposición de vehículos Kia, EVO y Santana en Kia Rojas Motor. / IRENE DÍAZ

Otro de los grandes retos es la digitalización. En los últimos años, la empresa ha reforzado su apuesta por la incorporación de nuevos perfiles especializados y por herramientas tecnológicas que permitan mejorar la atención al cliente y agilizar procesos. Entre estos proyectos se encuentra el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para facilitar gestiones como la solicitud de citas en el taller. «Queremos que nuestros clientes se sientan atendidos en todo momento y puedan solicitar una cita cuando lo necesiten», señala Gonzalo Rojas.

Esa apuesta por la evolución y por mantener una relación activa con el entorno empresarial ha llevado a Grupo Rojas a incorporarse recientemente al Club 18/99 de la Cámara de Comercio de Cáceres, un espacio que reúne a empresas de distintos sectores para favorecer el intercambio de experiencias y nuevas oportunidades de colaboración.

«Cuando me lo propusieron no me lo pensé. Me pareció una buena oportunidad para estar presentes en un entorno empresarial muy adecuado y mantener relaciones con otras empresas que operan en nuestra región. Considero que es muy importante», concluye.

Kia Rojas Motor

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