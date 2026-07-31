El alcalde da por cerrada la mina de litio de Cáceres: "No tiene ningún sentido que siga adelante, es agua pasada para la ciudad"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha dado por cerrado el proyecto de la mina de litio de San José de Valdeflórez después de que la Junta de Extremadura haya denegado a Castilla Mining la concesión directa de explotación solicitada para el yacimiento. «Creo que es el punto final a un proyecto que generó mucha polémica en la ciudad de Cáceres», ha afirmado.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha archivado el procedimiento al considerar que la empresa necesita realizar nuevos sondeos, calicatas, ensayos y otros trabajos de investigación antes de poder acreditar la viabilidad de una explotación racional.

Su llegada al Gobierno en 2023

Mateos ha defendido la actuación del Ayuntamiento desde su llegada al Gobierno municipal en 2023 y ha sostenido que el expediente debía tramitarse hasta el final, en lugar de rechazarse anticipadamente. «Siempre defendimos que había que tramitar los expedientes y que no se podía dar un carpetazo sin una tramitación administrativa previa. El tiempo ha venido a darnos la razón», ha señalado.

Infografía de la mina de litio de Cáceres. / E. P.

El regidor ha insistido en que la concesión directa no se deniega porque no exista litio o porque su extracción no pueda resultar rentable, sino porque la promotora no ha cumplido los requisitos administrativos y técnicos exigidos.

«La propia empresa ha acreditado durante el procedimiento que tenía que llevar a cabo nuevos sondeos y prospecciones. Eso significa que necesitaba realizar una nueva investigación del yacimiento y, por tanto, no procedía una explotación directa», ha explicado.

«Agua pasada»

Para Mateos, la resolución de la Junta pone fin a uno de los asuntos que más debate social y movilizaciones generó en Cáceres durante la pasada legislatura. El alcalde ha expresado su «tranquilidad», «satisfacción» y «orgullo» por la forma en la que se ha gestionado el expediente.

«Se han hecho las cosas como había que hacerlas, con transparencia, cumpliendo la normativa y siendo muy garantistas para los ciudadanos, para la Administración y también para la empresa», ha manifestado.

El alcalde considera que el proyecto no estaba suficientemente maduro, no había conseguido demostrar su viabilidad técnica y carecía del respaldo mayoritario de la ciudad. «Es un proyecto que no tiene ningún sentido que siga adelante», ha sentenciado.

Una década de trámites

Mateos también ha recordado que la iniciativa acumula casi una década de trámites, cambios y dificultades sin haber logrado avanzar hasta la fase de explotación. «La empresa no ha sido capaz en este tiempo de poner de manifiesto esa viabilidad técnica ni de acreditar la posibilidad de una explotación», ha indicado.

Rafa Mateos, en una imagen de archivo. / E. P.

A ello se suma, según el regidor, la ausencia de apoyo social. «Siempre dije que no bastaba con que el proyecto fuera factible desde el punto de vista técnico y económico, sino que también tenía que tener respaldo social. Es obvio que este proyecto no lo tenía», ha agregado.

Preguntado por su valoración personal, Mateos ha reconocido que resulta difícil separar su condición de alcalde de la de ciudadano de Cáceres. «Cualquier proyecto que no tenga el respaldo mayoritario de mi ciudad prefiero que no esté en la ciudad de Cáceres», ha afirmado.

La vía legal sigue abierta

La resolución de la Junta, sin embargo, no impide definitivamente cualquier actuación minera en los terrenos. Castilla Mining dispone de 60 días desde la notificación para solicitar un permiso de investigación que le permita realizar los estudios pendientes.

Mateos ha rechazado que esta posibilidad suponga dejar abierta una «gatera» a la compañía y ha señalado que la resolución se limita a recoger lo establecido en la legislación minera.

Otra posible explotación

«Hay un dato objetivo que nadie cuestiona: ahí existe un yacimiento de litio. Esta empresa o cualquier otra que en un futuro sea propietaria de esa cuadrícula minera podrá plantear a la Junta una posible explotación», ha reconocido.

El alcalde ha evitado pedir a Castilla Mining que renuncie expresamente a solicitar ese permiso. «Yo no tengo que decirles a las empresas lo que tienen que hacer. Las administraciones públicas tenemos que jugar nuestro papel y no podemos ser miembros de los consejos de administración de las empresas», ha concluido.