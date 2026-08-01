Alerta nocturna en Cáceres el Viejo por un incendio que estuvo a punto de alcanzar un coche: "Un minuto más y habría ardido"

Un nuevo incendio declarado en una parcela de la urbanización Cáceres el Viejo volvió a generar alarma entre los residentes durante la madrugada del jueves. Las llamas se originaron en torno a la una de la mañana en un terreno de propiedad privada situado en la calle Adelfas y estuvieron cerca de alcanzar un vehículo estacionado junto a la parcela.

El presidente de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Cáceres el Viejo, Raúl Pérez, asegura que la rápida intervención de los bomberos evitó que el fuego provocara daños materiales. "Si hubieran tardado un minuto más, el coche que estaba aparcado allí habría salido ardiendo", señala.

20 minutos

Los efectivos emplearon alrededor de 20 minutos en sofocar las llamas. Pese a la cercanía del fuego al vehículo y a las viviendas del entorno, no hubo que lamentar daños personales ni materiales.

Incendio en la calle Las Adelfas. / Asociación Vecinal de la Urbanización Cáceres el Viejo

La asociación vecinal desconoce por el momento si el incendio fue intencionado o accidental. Pérez recuerda que se trata de una zona frecuentada durante el verano por numerosas personas debido a la proximidad de la piscina municipal, por lo que considera difícil determinar quién pudo estar detrás del fuego.

Parcelas rodeadas de pasto

Desde el colectivo vecinal insisten en la necesidad de reforzar la limpieza y el desbroce de los terrenos del barrio, que se encuentra rodeado casi por completo de parcelas con abundante pasto seco. Una circunstancia que, durante los meses de mayor calor, incrementa notablemente el riesgo de propagación de las llamas.

El terreno afectado pertenece a una empresa privada. La asociación reconoce que el Ayuntamiento de Cáceres remite requerimientos a los propietarios para que mantengan sus parcelas limpias y en condiciones, aunque lamenta que estas advertencias no siempre sean atendidas.

Limpieza

"Sabemos que el ayuntamiento insta a las empresas a limpiar las parcelas, pero pedimos más insistencia. Y si en mayo o junio no lo han hecho, que lo haga el propio Ayuntamiento y después les pase la factura", reclama Pérez.

La entidad vecinal espera que, de cara al próximo año, el consistorio pueda actuar de manera subsidiaria en aquellos terrenos cuyos titulares incumplan reiteradamente su obligación de mantenerlos desbrozados. Su propuesta pasa por que los servicios municipales ejecuten la limpieza por razones de seguridad y salubridad y repercutan posteriormente el coste a los propietarios responsables.

Jacobi Ceballos les contactó

La concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, se puso en contacto con la asociación después del incendio para interesarse por lo sucedido y conocer la situación de los vecinos.

No es la primera vez que el fuego afecta a este entorno. El pasado año ardió la parcela situada justo enfrente del terreno incendiado ahora. Además, a finales de mayo, poco antes del inicio de los días grandes de la Feria de San Fernando, se produjo otro incendio en Cáceres el Viejo.

Fotogalería | Las imágenes del fuego en Cáceres el Viejo /

Estos antecedentes llevan a los residentes a reclamar una actuación preventiva más intensa antes de la llegada del verano, especialmente en un barrio donde la acumulación de pastos secos puede facilitar que cualquier pequeño foco se extienda rápidamente hacia vehículos, viviendas u otras parcelas.