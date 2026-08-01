"Es intransitable, parece que han pasado mil bombardeos": la denuncia por el estado de un camino en el término municipal de Cáceres

Una mitad asfaltada y la otra "como si hubieran pasado mil bombardeos". Los baches, socavones y el mal estado del firme han llevado a varios propietarios de fincas situadas junto a la carretera EX-390, en el término municipal de Cáceres, a denunciar públicamente el deterioro del camino que conecta esta vía con la carretera de Santa Marta de Magasca. Los afectados aseguran que la situación se ha agravado con el paso del tiempo hasta el punto de que circular por él se ha convertido en una auténtica odisea.

Uno de esos vecinos es Miguel Ángel Burgos, quien ha decidido hacer pública la situación después de años utilizando este acceso para llegar a su finca. "Estamos viviendo un calvario desde hace mucho tiempo. Ya es imposible transitar por allí", lamenta.

Galería | Así se encuentra parte de la carretera de Santa Marta de Magasca / Cedida

Según explica, el camino presenta una circunstancia que considera "incomprensible": aproximadamente la mitad del recorrido está asfaltada, mientras que el resto continúa con un firme muy deteriorado, lleno de baches y socavones. "Parece que se olvidaron de la otra mitad", afirma.

Acceso a numerosas fincas

El vecino aclara que no se trata de un acceso a una única propiedad, sino de un camino utilizado por numerosos propietarios de parcelas agrícolas y de recreo situadas en la zona.

"Son muchas fincas. Pagamos nuestros impuestos como cualquier otro ciudadano, pero luego no podemos llegar en condiciones", denuncia Burgos, quien considera que la situación supone una importante pérdida de calidad de vida para quienes utilizan este acceso de forma habitual.

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En su caso, explica que la finca familiar es un lugar de ocio donde pasa tiempo junto a su mujer y sus cinco hijos. Sin embargo, asegura que cada desplazamiento se convierte en una preocupación por el estado del vehículo.

Daños en los vehículos

El deterioro del camino, según relata, ya ha tenido consecuencias mecánicas. "Los amortiguadores, los bajos del coche... Por mucho que intentes esquivar los agujeros, llega un momento en el que es imposible", explica. "Para salvar los agujeros te tienes casi que meter en un agujero sin fondo".

El vecino asegura que existen socavones de grandes dimensiones que obligan a reducir la velocidad al mínimo e incluso a realizar maniobras para intentar evitar daños mayores. "Esto es inhumano. Hay baches enormes y los coches terminan sufriendo averías", sostiene.

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Sin respuesta oficial por el momento

Ante esta situación, este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cáceres para conocer si existe alguna actuación prevista sobre este camino o si se contempla su reparación.

Fuentes municipales han confirmado que están recabando información sobre este asunto, aunque por el momento no han ofrecido una respuesta oficial acerca del estado de la vía ni sobre posibles actuaciones para mejorarla.

Mientras tanto, los vecinos confían en que su denuncia sirva para acelerar una solución. "Solo pedimos poder llegar a nuestras fincas con normalidad, sin miedo a romper el coche cada vez que pasamos", concluye el vecino.